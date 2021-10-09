Испанский хамон и украинское сало оставили под эмбарго

Тема: Постановления правительства

02:07 Автор: Марина Третьякова

Правительство продлило на год, до 31 декабря 2022 года срок запрета на ввоз в Россию продовольствия из западных стран. Соответствующее постановление вступает в силу 9 октября.

Напомним, продовольственное эмбарго было введено осенью 2014 года в качестве зеркального ответа на антироссийские санкции Запада. Под запрет попали товары из США, Евросоюза, Украины, Канады, Австралии, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна и Великобритании.

В списке такие товары, как свинина, сало, мясо и субпродукты крупного рогатого скота и домашней птицы, колбасы, рыба и морепродукты, молоко и молочная продукция, овощи, фрукты, орехи и соль.





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Если будет выявлена попытка ввезти эти продукты в Россию, компетентные органы вправе их немедленно изъять и уничтожить. Правила ликвидации «санкционки» также продлены до конца следующего года. Согласно им, процедура должна проходить в присутствии минимум двух незаинтересованных лиц, под фото- и видеозапись. «Уничтожение запрещенной к ввозу продукции осуществляется любым доступным способом», — говорится в документе.

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