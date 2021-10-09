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Экс-капитан подлодки назвал единственную возможную причину инцидента с субмариной ВМС США

Экс-капитан подлодки назвал единственную возможную причину инцидента с субмариной ВМС США

Подводная лодка на безопасной глубине не может столкнуться с каким-либо надводным объектом, а единственное препятствие, которое перед ней может возникнуть, — другая субмарина. Такое мнение в беседе с газетой "Известия" высказал бывший командир атомного подводного крейсера капитан 1 ранга Игорь Курдин.

Комментируя инцидент с атомной подлодкой ВМС США USS Connecticut, о котором стало известно накануне, эксперт напомнил, что столкновение произошло в теплом регионе, где нет льдов.

Если бы дело было в арктических районах, это могло быть столкновение с айсбергом. Но в теплом Южно-Китайском море их нет. Поэтому можно предположить лишь один вариант — столкновение с другой субмариной.

Издание отмечает, что две подлодки могли не заметить друг друга, попав в зону "акустической тени" из-за особенностей водной среды. Второй участник инцидента мог скрыться, пожелав остаться неизвестным.

Как писал Ruposters, ранее американские ВМС сообщили о столкновении АПЛ USS Connecticut класса Seawolf с неизвестным объектом в водах Южно-Китайского моря 2 октября. Ядерная силовая установка не пострадала, небольшие травмы получили 11 моряков. Субмарина накануне самостоятельно прибыла на военно-морскую базу на острове Гуам.

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По материалам: uposters.ru

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