Юлия Высоцкая рассказала о браке с Андреем Кончаловским: "Работать с ним легче, чем жить"

Вадим Карасев

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский женаты 23 года. В браке у пары родилось двое детей: в 1999 году на свет появилась их дочь Мария, а в 2003 году — сын Петр. 84-летний Кончаловский и 48-летняя Высоцкая кажутся одной из самых гармоничных знаменитых пар, однако у них за долгие годы отношений тоже возникали трудности, которые едва не привели к расставанию. Об этом Высоцкая рассказала в интервью Дмитрию Быкову в его YouTube-шоу "ЖЗЛ с Дмитрием Быковым".





Мы родные, как бы это странно ни звучало, и, наверно, мы это поняли очень рано, когда встретились. Мы могли бы, наверно, расстаться в какие-то моменты, могло бы что-то случиться. Это привязанность — ее невозможно объяснить. У нас близкая связь,

— заявила Юлия.





Она также призналась, что работать с мужем ей легче, чем жить (Высоцкая снялась в нескольких фильмах Андрея Кончаловского. — Прим. ред.).





Высоцкая также рассказала, как они с мужем воспитывают детей. Так, по ее словам, у Кончаловского с их сыном Петром полное взаимопонимание, в то время как она играет роль "злого следователя".

Я ору как потерпевшая: "Где он? У него завтра экзамен!"

— призналась она.

Сын пары по стопам родителей не пошел и поступил в МАРХИ.

Мне кажется, Андрей Сергеевич против. Он вообще не видит в кино какого-то будущего — для формирования нового художника и построения жизни,

— отметила Юлия.





Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая с сыном Петром

О дочери пара не говорит. В 2013 году в семье Кончаловских произошла трагедия: они вместе с дочерью попали в автокатастрофу. За рулем автомобиля был Кончаловский. Сам он практически не пострадал, а Маша, которая не была пристегнута, получила серьезные травмы. Несколько лет она была в коме. В каком состоянии она сейчас, неизвестно.





Мариана Панкина