Кабмин поддержал введение льготного режима на ввоз оборудования, аналогов которому нет в РФ

13:32 Автор: Кристина Стащенко

Правительство одобрило законопроект, устанавливающий льготный режим ввоза в Россию оборудования и комплектующих, аналогов котороым нет в РФ. Об этом сообщается на сайте правительства.

Внести соответствующие поправки предлагается в Налоговый кодекс. Ожидается, что законопроект позволит сократить отвлечение оборотных средств организаций электронной промышленности, которые ввозят в Россию оборудование, не имеющее аналогов в РФ. Также инициатива простимулирует реализацию инвестиционных проектов по созданию новых электронных производств.

Законопроект внесут на рассмотрение в Государственную Думу.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесут проект о льготах для резидентов особых экономических зон.

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