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Кристен Стюарт посетила премьеру фильма "Спенсер" в Лондоне

Кристен Стюарт посетила премьеру фильма "Спенсер" в Лондоне

Вчера в столице Великобритании стартовал 65-й Лондонский кинофестиваль, где состоялась премьера фильма чилийского режиссера Пабло Ларраина "Спенсер". Пропустить ее не смогла и исполнительница главной роли Кристен Стюарт, которая сыграла в картине принцессу Диану. На публике она появилась в длинном обтягивающем сером платье Chanel, украшенном камнями, и черных босоножках.





Кристен с удовольствием позировала фотографам со своими экранными сыновьями — актерами Джеком Ниленом и Фредди Спраем, которые сыграли принцев Уильяма и Гарри соответственно.

В картине, мировая премьера которой состоялась на Венецианском кинофестивале в прошлом месяце, описываются события, произошедшие в королевской семье на рождественские праздники в 1991 году. Тогда члены королевской семьми по традиции собрались в резиденции в Сандрингеме, чтобы отметить Рождество. Брак принцессы Дианы и принца Чарльза на тот момент уже был на грани распада, о чем стало известно и за пределами дворца. Именно в эти дни леди Ди и приняла решение о разводе.

Кристен Стюарт признавалась, что эта роль стала для нее особенной. Она так прониклась образом своей героини, что теперь не может перестать думать о принцессе Диане.

Было что-то особенное в том, что я была так поглощена ею в течение этих шести месяцев. Я ощущала какую-то стихийную энергию,— отмечала она.

Российские зрители смогут увидеть фильм "Спенсер" в следующем месяце — он выйдет в прокат 4 ноября.


Джек Нилен, Кристен Стюарт и Фредди Спрай



Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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