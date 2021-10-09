Кто первым поднялся на Арарат

01:17 Автор: Евгения Филиппова

9 октября 1829 года на одну из вершин горы Арарат взошли профессор Дерптского университета Иоганн Фридрих Паррот, работавший в России с 1800 года, и сопровождавшие его переводчик, двое солдат и двое крестьян из села Ахури.

Сама гора представляет собой два конуса двух спящих вулканов, сросшихся в основании — Большой Арарат и Малый Арарат. Высота большей из вершин — 5165 метров над уровнем моря. Буквально за год до экспедиции, по условиям Туркманчайского мирного договора 1828 года, она перешла к Российской империи (позже она вошла в состав Турции). До этого момента любые научные исследования на горе Арарат сталкивались с чрезвычайными трудностями из-за политической ситуации, и этого было достаточно, «чтобы подавить пыл многих ревностных натуралистов», писал Фридрих Паррот в книге «Путешествие на Арарат». И как только появилась возможность, учёный ей воспользовался.

День 9 октября в истории

Преодолев холмы и ледники, в 15 часов 15 минут 9 октября (27 сентября) 1829 года группа достигла цели. «Я прошел через очередной горб склона, и — перед моим пьяным от радости взором, без сомнения, лежал ледяной шатёр вершины Арарата», — восторженно описывал профессор.

Позже вершину покоряли ещё несколько раз. Например, российских топограф Андрей Пастухов восходил на гору на гору в 1893, 1894 и 1895 годах.

#история #Турция

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