Ливан остался без электричества на несколько дней

15:41 Автор: Кристина Стащенко

После того, как две крупнейшие ливанские электростанции — Аль-Захрани и Дейр-Аммар — прекратили работу из-за нехватки топлива, Ливан остался без централизованного электроснабжения. Ситуация может продлиться несколько дней. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве.

«Ливанская электросеть полностью перестала работать сегодня в полдень, и маловероятно, что она будет работать до следующего понедельника или в течение нескольких дней», — сказал собеседник изданию.

Государственная электроэнергетическая компания попытается использовать запасы мазута армии для временной эксплуатации электростанций, но, по словам чиновника, это не произойдет в ближайшее время.

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Многие ливанцы перешли на частные генераторы, работающие на дизельном топливе, но их недостаточно.

Экономический кризис в Ливане усугубился из-за прекращения поставок импортного топлива. С 2019 года ливанская валюта упала на 90 процентов.

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