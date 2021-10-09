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Ливан остался без электричества на несколько дней

Ливан остался без электричества на несколько дней

15:41  Автор: Кристина Стащенко



После того, как две крупнейшие ливанские электростанции — Аль-Захрани и Дейр-Аммар — прекратили работу из-за нехватки топлива, Ливан остался без централизованного электроснабжения. Ситуация может продлиться несколько дней. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве. 

«Ливанская электросеть полностью перестала работать сегодня в полдень, и маловероятно, что она будет работать до следующего понедельника или в течение нескольких дней», — сказал собеседник изданию.

Государственная электроэнергетическая компания попытается использовать запасы мазута армии для временной эксплуатации электростанций, но, по словам чиновника, это не произойдет в ближайшее время.

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Многие ливанцы перешли на частные генераторы, работающие на дизельном топливе, но их недостаточно. 

Экономический кризис в Ливане усугубился из-за прекращения поставок импортного топлива. С 2019 года ливанская валюта упала на 90 процентов.



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По материалам: pnp.ru

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