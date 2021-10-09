Любовный гороскоп на неделю с 11 по 17 октября 2021 года

Вадим Карасев

Любовь — это то самое чувство, которое может приносить как пользу, так и вред в виде переживаний. Астрологи дали важные советы на период с 11 по 17 число, следуя которым, вы сделаете так, что любовь будет дарить вам только положительные эмоции.

Любовь — высшее чувство, которое переживал каждый в этой жизни. Астрологи советуют не зацикливаться на неудачах, чтобы оставаться позитивными и готовыми к новым отношениям. Лучшие практики, техники и советы научат вас идти вперед, не думая о прошлых проблемах. Любовь требует смелости, особенно в этот яркий и положительный период.

Овен

Наступает очень романтичное время для людей этого Знака. Отношения будут отлично складываться, причем не только со второй половинкой, но и с друзьями и родственниками. Чтобы в семье и в доме было еще больше позитивной энергии, эксперты советуют сделать окуривание травами. В целом Овны не будут испытывать недостатка в общении.

Телец

Планеты активизируют сильные качества Тельцов, помогут им стать лучшей версией себя. На жизненном пути эти люди могут встретить неприятности в лице сплетников. Обойти стороной сплетни и ложь им помогут специальные шепотки. Успехи у противоположного пола будут во многом зависеть от желания и настроения Тельцов. Астрологи считают, что Сатурн на этой неделе даст Тельцам больше харизмы и обаяния.

Близнецы

Близнецам будет везти в любви, однако тем, кто находится в поисках, стоит помнить о высокой вероятности повстречать на своем пути энергетического вампира. Астрологи настоятельно рекомендуют помнить о семи главных признаках таких людей. Это поможет не допустить ошибки при выборе партнера. Конец недели чреват для Близнецов любовными переживаниями, разочарованиями и интригами.

Рак

Ракам стоит начать неделю с наведения порядка, следуя восьми главным правилам. Это поможет гармонизировать сознание и привести в порядок мысли, что в любовной сфере невероятно важно. Женщины этого Знака захотят романтики, а мужчины будут стремиться к быстрому развитию событий. И тем, и другим стоит быть предельно честными со своими спутниками, чтобы не разрушать доверия.

Лев

Для того, чтобы Львам везло больше в любви, на этой неделе важно избавиться от зависти, обиды и злости — например, при помощи пяти эффективных способов. Светлым и позитивным Львам Вселенная поможет сделать мечты явью. Рядом со Львам на этой неделе появится тот, кого они на полном праве в будущем смогут назвать своим другом или второй половинкой. Это время судьбоносных встреч. Важно заводить новые знакомства.

Дева

У Дев на прошлой неделе могли начаться проблемы в браке и в любви в целом. Астрологи советуют ознакомиться с семью предметами, которые помогут Девам стабилизировать ситуацию. Одиноким Девам астрологи советуют пока что не торопиться со сближением: пускай сначала родится и укрепится дружба. Далее она уже перерастет в любовь. Немного терпения и выдержки Девам сейчас точно не помешает.

Весы

Весам на этой неделе удастся взять контроль над своей жизнью, в том числе и в сфере любви. Также им стоит ознакомиться с важными хитростями, которые позволят формировать события самостоятельно, не дожидаясь, пока Вселенная соизволит помочь. Семейным представителям Знака звезды пророчат большие, но легко решаемые проблемы, которые дадут им пищу для размышлений. Одиноким Весам можно смело начинать отношения.

Скорпион

Астрологи отмечают, что Скорпионы могут встретить на своем пути важного человека. Есть теория, согласно которой мы никого не встречаем случайно. Люди этого Знака с 11 по 17 октября могут встретить того, с кем у них будет один из трех типов неземной связи. Главное — не заболеть любовной привязанностью, ведь она может толкнуть их на безумные поступки ради мнимого счастья. Астрологи советуют контролировать свои чувства.

Стрелец

Всем Стрельцам, которые только что начали новые отношения, не стоит позволять второй половинке выходить за очерченные границы. Тем, кто в поисках любви, удастся сделать важный шаг вперед, понравиться кому-то. Стрельцы и так входят в список самых ярких Знаков Зодиака, но на этой неделе в них влюбиться проще вдвойне. Сейчас важно не переступать через свои желания и позволить себе увлечься тем человеком, который нравится.

Козерог

Козерогам, которые хотят перевести отношения на новый уровень и затеять свадьбу, лучше сначала проверить совместимость в браке. Возможно, перевод отношений на новый уровень — это не лучшая идея. Одинокие люди этого Знака на этой неделе могут изменить свои вкусы и увлечься тем, кого раньше попросту обошли бы стороной. Возможна резкая смена взглядов, которая сделает из Козерогов других людей и откроет перед ними незнакомые грани любви.

Водолей

Водолеям для того, чтобы обрести удачу в любви, стоит войти в состояние потока. В нем будет проще принимать решения и обретать мотивацию. Любовь потребует нестандартного подхода. Семейным представителям Знака астрологи советуют сделать так, чтобы отношения в равной степени устраивали обоих партнеров и чтобы ни у кого в паре не возникло ощущения, что один делает больше, а другой меньше.

Рыбы

Лучший друг Рыб в любви сейчас — энергия оптимизма. Нужно научиться быть позитивными и добрыми, отзывчивыми и открытыми. Рыбам на этой неделе удастся перевести отношения на более высокий уровень. Эта неделя подходит для радикальных перемен в судьбе. Другого шанса в ближайшие месяцы может не представиться. Активный Сатурн покажет все недостатки в отношениях, позволив найти разумное решение.