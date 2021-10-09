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Лунный день сегодня 9 октября 2021 года

Лунный день сегодня 9 октября 2021 года

Лунная энергетика сильна, и порой ее усиливают аспекты планет, способные как помочь, так и навредить планам на день. Астрологи рассказали о том, чего ждать от субботнего дня и как провести эти сутки, чтобы привлечь удачу.


Суббота будет одним из самых неблагоприятных дней. Сразу два аспекта: Солнце и Меркурий, а также Меркурий с Марсом будут замедлять энергетику людей и не лучшим образом влиять на их настроение. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют быть бдительными и обязательно искать способы для «заземления», чтобы исключить досадные промахи, конфликты и иные проблемы.

Фаза Луны: 4 лунные сутки пройдут под влиянием растущей Луны в созвездии Скорпиона. День будет опасным по энергетике из-за влияния аспектов планет, и астрологи рекомендуют отказаться от опрометчивых поступков.

Магнитные бури 9 октября: магнитной бури на эту субботу не прогнозируется.

Что принесет удачу сегодня


духовные практики;
творчество;
перерывы на отдых;
внимание к мелочам;
забота о здоровье.

Что отпугнет успех в этот день


спешка;
импульсивность;
агрессия;
финансовые операции;
риски;
поверхностные суждения.

Домашние дела по лунному календарю

Субботний день не подходит для генеральной уборки, однако астрологи рекомендуют навести порядок у себя в жилище. В этот день можно избавиться от накопившегося мусора, протереть пыль, заменить постельное белье и навести уют в доме. Не помешает и проветривание — чистый воздух улучшит атмосферу и придаст бодрости. Нежелательны в этот день шумные вечеринки, которые могут привести к упадку сил, а также к конфликтам из-за разногласий.

Что надеть в эту субботу

Субботний день будет довольно напряженным, поэтому не стоит увеличивать собственную тревожность яркими расцветками. Астрологи рекомендуют выбирать светлые оттенки, которые помогут оставаться в хорошем настроении и не лишать себя радости. Украшения этого дня — изделия из серебра и дерева, а талисманы — нефрит, яшма, лунный камень.


Финансы и работа в 4 лунный день

Суббота — не лучшее время для воплощения в жизнь новых планов. Этот день подходит для простой и знакомой работы, не отнимающей энергию и не вызывающей раздражения. Предпочтительным будет уединение — работа в команде неминуемо приведет к разногласиям, которые в такой день могут перерасти во вражду. Финансовая активность также не принесет пользы, если халатно относиться к своим сбережениям, поддаваться желанию потратить деньги на пустяки или довериться малознакомым фирмам.

Настроение и здоровье 9 октября

В этот день настроение должно быть позитивным, а значит, утро нужно начинать с приятных вещей: теплого душа, любимого напитка и музыки. Создавая себе настрой после пробуждения, будет проще справляться с трудностями этой субботы. Астрологи отмечают, что 9 октября важно больше отдыхать, а также выполнять практики, позволяющие наполняться живительной энергией, необходимой для активного образа жизни.

Любовь и общение по лунному календарю

В субботний день категорически нельзя поддаваться на провокации и выяснять отношения. Семейным парам астрологи рекомендуют заняться общим делом: прогуляться в парке, заняться совместным хобби или провести вечер наедине друг с другом, заботясь и ухаживая за своими половинками. Поиск личного счастья может обернуться разочарованием, поэтому назначать свидания и активно добиваться чужого внимания не имеет смысла.

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По материалам: dailyhoro.ru

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