Мастер троллинга, гей-икона и модный хулиган: как рэпер Lil Nas X покорил шоу-бизнес

Вадим Карасев

22-летний рэпер и поп-певец Lil Nas X на данный момент, бесспорно, является одной из самых ярких и обсуждаемых персон в шоу-бизнесе. Не услышать его песни или не обратить внимания на его яркие образы на церемониях за последние два года, кажется, было просто невозможно. Много шума наделал и его каминг-аут в 2019 году. После публичного признания своей гомосексуальности Lil Nas X смело интегрирует гей-эстетику и в свои выступления, что для мира рэпа, конечно, вызов. Но хулиганить и дразнить публику певец умеет как никто, ведь он еще и знатный сетевой тролль! 17 сентября 2021 года Lil Nas X выпустил полноценный дебютный альбом под названием Montero, который тут же ворвался на верхние строчки чартов и получил положительные оценки критиков. В общем, уже понятно, что Lil Nas X — яркий герой современного шоу-бизнеса, который еще не раз громко заявит о себе. Так что в нашем новом материале предлагаем поближе познакомиться с ним, узнать его путь к славе и, конечно, оценить его бесподобный стиль.





Lil Nas X

















Lil Nas X в образе беременного мужчины в фотосессии

Детство и юность

Монтеро Ламар Хилл (настоящее имя музыканта. — Прим. ред.) родился 9 апреля 1999 года в Атланте, штат Джорджия. Необычным именем он обязан японскому автомобилестроению — он получил его в честь модели Mitsubishi Pajero, которая на рынке в США продавалась под названием Mitsubishi Montero (в переводе "воин-горец").

Когда мальчику было шесть лет, его родители разошлись, и сначала Монтеро остался с мамой и бабушкой, а потом, когда ему исполнилось восемь, переехал с отцом, певцом госпела, в небольшой город Остелл в том же штате.





Lil Nas X в детстве

По признанию самого рэпера, переезд из Атланты помог ему избежать попадания в плохую компанию. Размеренная жизнь в тихом пригороде была далека от всех стереотипов, без которых, кажется, не может состояться ни одна рэперская биография. Вместо уличных разборок Lil Nas X ходил на уроки игры на трубе и даже был председателем в школьном оркестре в младших классах. Впрочем, занятия он скоро бросил, боясь, что будет выглядеть "ботаником".





Lil Nas X

Будущий рэпер искал себя в творческом плане и явно стремился прославиться, но пока не очень представлял, с чего начать. Будучи подростком, Хилл проводил много времени в интернете, пробуя себя в качестве блогера — снимал комедийные видео, делал мемы и вел фанатские аккаунты в твиттере, например, один был посвящен Ники Минаж. И, надо сказать, что в этом качестве он весьма преуспел — и мемы, и видео пользовались популярностью и часто становились вирусными.

То есть, по сути, начинал Lil Nas X именно как блогер, а уже потом добился успеха в шоу-бизнесе. Надо сказать, что путь этот типичен для звезд поколения зумеров, в том числе и у нас в стране. Пример тому Настя Ивлеева, взлетевшая на вайнах, а потом ставшая телеведущей, или Дина Саева и Валя Карнавал, начинавшие в тиктоке, а сегодня пробующие себя и как певицы.





Школу Монтеро окончил в 2017 году и поступил в Университет Западной Джорджии, где изучал информатику, но через год бросил учебу, чтобы сосредоточиться на музыкальной карьере — в 2018 году он серьезно увлекся рэпом. Увлечение это сначала, впрочем, не сулило финансового успеха — на жизнь Монтеро приходилось зарабатывать в закусочных Taco Bell и Zaxby's, а также в тематическом парке Six Flags Over Georgia. В свободное время Хилл пытался записывать музыку в домашних условиях, порой запираясь в туалете в квартире, которую он снимал вместе с сестрой.

Рэпер-ковбой

Все изменилось в октябре 2018 года, когда Монтеро (тогда он уже придумал себе псевдоним Lil Nas X в честь известного рэпера Nas) купил за 30 долларов бит для песни в интернет-магазине у голландского продюсера YoungKio. Потратив еще 50 долларов, в скромной студии в Атланте он менее чем за час записал кантри-рэп-песню Old Town Road.





Кадр из клипа Old Town Road





Продвижением композиции музыкант тоже занялся сам. Никаких серьезных связей в мире шоу-бизнеса у него еще не было, так что он обратился к инструменту, которым уже владел превосходно, — созданию мемов и вирусных публикаций. Начал будущий рэпер с Reddit. По подсчетам самого Lil Nas X, ему пришлось сделать около ста таких вбросов песни в сеть, прежде чем ее подхватили в тиктоке.





Ну а дальше события стали развиваться сами, и начинающему музыканту уже оставалось только следить, как его композиция становится настоящим интернет-хитом благодаря челленджу #Yeehaw Challenge, который набрал популярность в начале 2019 года. Суть его была в том, что пользователи перевоплощались в ковбоев под эту песню.





К слову, такой способ маркетинга становится все более привычным и действенным: например, и ажиотаж вокруг сериала "Игра в кальмара" также зародился в тиктоке. В итоге эти навыки Lil Nas X и его понимание, как работают соцсети, стали залогом его успеха. Ну а троллинг он и вовсе превратил в особый вид искусства.





Lil Nas X понимает интернет, вероятно, лучше, чем любой другой артист, работающий в настоящее время,

— считает эксперт по интернет-культуре Райан Бродерик.

Уже в марте 2019 года Lil Nas X подписал контракт с Columbia Records. Ну а песня дебютировала на 83-м месте в чарте Billboard Hot 100, а также попала в чарт Hot Country Songs. Оттуда, правда, композицию вскоре убрали — необычное жанровое смешение рэпа и кантри-музыки впечатлило аудиторию, но не убедило представителей Billboard.





При определении жанров рассматриваются несколько факторов, но в первую очередь это музыкальное произведение. Хотя Old Town Road содержит отсылки к образам кантри и ковбоев, он не включает в себя достаточно элементов современной музыки кантри, чтобы попасть в его текущую версию,

— так они прокомментировали свое решение журналу Rolling Stone.





Ситуация стала довольно скандальной и спровоцировала дискуссию о расизме в кантри-музыке, а также консерватизме в этом сообществе. Однако самому Lil Nas X это принесло лишь новых сторонников. В этот момент рэпера поддержал известный кантри-музыкант и отец певицы Майли Сайрус Билли Рэй Сайрус.

Он принял участие в записи ремикса на песню, а также снялся в клипе вместе с Lil Nas X. Ролик за пару месяцев посмотрели почти 400 миллионов зрителей, а сам трек побил рекорд по количеству прослушиваний в США, который до этого принадлежал композиции In My Feelings Дрейка. В 2020 году песня и клип были отмечены "Грэмми".

Стилистика дебютного хита определила и первый публичный имидж рэпера. Он продолжил играть на контрасте разных музыкальных стилей и стал, пожалуй, первым рэпером, который выходил на красную ковровую дорожку в ковбойской шляпе.









Впрочем, взгляд на кантри-эстетику у Монтеро был, конечно, свой — он выбирал костюмы ярких кислотных оттенков, и многим впервые запомнился именно на "Грэмми", куда пришел в ярко-розовом наряде Versace с ремнями в стиле БДСМ. Это был довольно изощренный издевательский ход, ведь и кантри, и рэп традиционного считались гипермаскулинными культурами. При этом параллельно существует и гей-эротизация образов ковбоев. В сети можно найти винтажные тематические фотосессии, где такие образы использовались. Ну а фильм "Горбатая гора" лишь закрепил это. Так что ход Lil Nas X весьма в духе постиронии.

Впрочем, Lil Nas X вообще не упускает возможности поиронизировать, в том числе и над типичным образом рэпера из 1990-х — чего стоит фото в розовой шубе!









От глэм-рока до тюремных роб

Успешно переложив архетипический образ героя Дикого Запада на современный лад, где важны мемность и хайп, зацикливаться на этом амплуа Lil Nas X, конечно, не стал.

Среди его фирменных образов стоит назвать и яркие костюмы — обсыпанные блестками или покрытие анималистичными принтами. Дополнял их рэпер не менее яркими водолазками или блузками с бантами, которые публике привычно видеть на глэм-рокерах Måneskin, но уж точно не на рэпере. Но Lil Nas X, как опытный сетевой тролль, знает, как раззадорить публику, обмануть ее ожидания и наблюдать, как "горят" хейтеры, запутавшись в собственных стереотипах.





















К слову, в соцсетях рэпер чувствует себя отлично и по-прежнему является звездой твиттера, который ведет в довольно ироничной манере.

Я не блокирую хейтеров, я никогда не лишил бы тебя возможности увидеть мои победы,

— написал он недавно.

Насмешка над стереотипами на грани с провокацией вообще стала фирменной чертой творчества Lil Nas X. Например, в клипах рэпер тоже старается бить в болевые точки. Так, действие ролика Industry Baby происходит в тюрьме (ведь где еще может оказаться темнокожий рэпер, как считает обыватель).





Видео буквально взрывается от гомоэротики: обнаженные парни танцуют в душевой, а сам Lil Nas X щеголяет в ярко-розовой (а не оранжевой, как в реальности) тюремной робе и играет одновременно и обвиняемого, и судью. Ролик, кстати, стал ответом на реальные обвинения и скандал, который разразился после выпуска рэпером кастомизированных каплями крови кроссовок Nike (подробнее об этом ниже).





Они, в свою очередь, были выпущены специально к премьере клипа Call Me by Your Name, который также взбудоражил общественность. Там Монтеро успел и примерить наряды в стиле Марии-Антуанетты, и станцевать приватный танец Сатане, спустившись к нему по стриптизерскому шесту. К слову, для съемок певец брал уроки пол-дэнса и весьма поднаторел в этом деле. Содержал ролик и сцены имитации секса героя в исполнении Lil Nas X с Сатаной, который, поддавшись чарам, в итоге оказывался повержен, а сам герой превращался в демона. В общем, благопристойная общественность снова была шокирована и возмущена, но Lil Nas X только того и было надо, ведь клип обсуждали везде!

Без постмодернистских референсов, кстати, снова не обошлось, ведь в названии песни содержится буквальная отсылка к названию фильма Луки Гуаданьино "Назови меня своим именем" (Call Me by Your Name), который можно считать главной гей-драмой последних лет.





У себя в инстаграме Монтеро иногда постит фото в повседневных образах, причем именно таких, которые общество, кажется, и ждет от "типичного рэпера" — вещи оверсайз, панамы, но ровно для того, чтобы следом тут же появиться на Met Gala в золотых латах и королевской мантии, явиться на телевидение в юбке или позировать фотографам с идеальными стрелками на глазах в тон голографическому костюму.













































Любит рэпер и модный косплей. Так, на церемонию VMA он пришел в костюме, отсылающем к культовому образу Лил Ким в лавандовом комбинезоне на церемонии в 1999 году. Снялся Lil Nas X как-то и в образе легендарного рокера Джими Хендрикса.









Лил Ким









Джими Хендрикс

Мир моды и провокаций

Впрочем, и без яркого модного образа рэпер умеет привлечь к себе внимание. Так вышло с фотосессией, приуроченной к выпуску его дебютного альбома Montero. Пластинку музыкант "вынашивал" так долго, что решил сравнить релиз с реальными родами и охотно позировал с накладным животом на фотографиях, пародирующих типичные фотосессии будущих мам. Многие даже посчитали, что Lil Nas X пародирует вполне конкретную съемку Бейонсе, которой она анонсировала свою беременность двойней.









Бейонсе

Но одной съемкой рэпер не ограничился, было снято и видео, где исполнитель "рожает", ну а вместо ребенка на свет появляется долгожданная пластинка.





Еще одной фишкой промо стали плакаты с изображением рэпера, которые появились в Лос-Анджелесе перед релизом альбома. На них пародировали типичные рекламные билборды, в том числе и юридических фирм.

Вы ненавидите Lil Nas X? Вы одиноки и несчастны? Гей? Вы скучаете по настоящей Америке? Возможно, вам полагается денежная компенсация!

— гласили надписи на плакатах.









Конечно, столь яркого персонажа мир моды не мог игнорировать, ведь в индустрии сейчас ценят индивидуальность. Так что на рэп-бунтаря уже обратил внимание и главный enfant terrible фэшн-сообщества — Жан-Поль Готье. В коллаборации с рэпером он перевыпустил топ из своей архивной коллекции 2001 года.





Но самой скандальной коллаборацией рэпера пока можно считать сотрудничество с арт-коллективом MSCHF из Нью-Йорка. Третьим, правда, невольным участником действа стал бренд Nike, ведь именно кроссовки Air Max 97 в количестве 666 пар было решено кастомизировать с использованием человеческой крови. Спортивный бренд такого креатива не одобрил и подал иск против MSCHF, ну а на рэпера обрушились христианские организации, и даже губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм раскритиковала кроссовки Satan. О капсуле рассказывали не только модные паблики — репортаж вышел даже на Fox News.





Реальный спор по делу о нарушении прав на товарный знак был урегулирован за две недели, но Lil Nas X не считался бы искусным троллем, если бы не хайпанул на этом дополнительно, заставив поклонников думать, что ему грозит реальное судебное слушание и даже тюрьма — в итоге в твиттере даже запустили хештег #FreeLilNasX ("освободите Lil Nas X"). Все это в итоге оказалось тизером к клипу Industry Baby, в котором героя в итоге действительно приговорили к тюремному заключению, но не за нарушение прав на товарный знак, а за то, что он гей.









Кадры из клипа Industry Baby

Каминг-аут и твиты о сексуальности

Такой поворот сюжета был весьма личным. После того, как в июне 2019 года рэпер совершил каминг-аут, тоже нашлось немало судей его поступку. Гомофобные комментарии доносились и из хип-хоп-сообщества, что снова спровоцировало дискуссию о гомофобии в рэп-сообществе, где оскорбления на этой почве до сих пор встречаются в текстах песен. К такому Lil Nas X, впрочем, был морально готов и реагировал на все с присущим ему сарказмом. Так, рэпер Pastor Troy сделал пару гомофобных замечаний по поводу его наряда Versace на церемонии вручения премии "Грэмми".

Хорошо, думаю, я не выиграю "Грэмми", если это то, что я должен буду надеть! Они любят навязывать это дерьмо нашим детям,

— написал Pastor Troy в соцсетях.





Но ответ Lil Nas X не заставил себя ждать. Реакция на злобный комментарий и свое опубликованное фото у него была краткой.

Черт, а я хорошо тут выгляжу,

— написал рэпер.





Рэп-сообщество в большинстве своем по-прежнему относится к Монтеро настороженно. Так, в сети отметили, что над его альбомом не работал никто из темнокожих соавторов мужского пола (зато на пластинке есть фиты с Megan Thee Stallion и Doja Cat).

Рэперы-мужчины не хотят работать со мной,

— прокомментировал это Lil Nas X.





Впрочем, многие звезды шоу-бизнеса поддержали молодого исполнителя, и даже рэпер Kid Cudi недавно высказался в его поддержку и призвал покончить с гомофобией. Поддержали певца также Лорд, Лиззо, Майли Сайрус и Элтон Джон (фиты с двумя последними также есть на альбоме).

Что делает Lil Nas X таким необычным, так это то, насколько он храбрый, будучи внешне таким стереотипным геем в этом музыкальном мире. Вот в чем он действительно новаторский,

— говорил Элтон Джон о нем.









В сети (да и в обычном реальном мире) откровенность рэпера по-прежнему вызывает противоречивую реакцию. После выхода клипа Montero (Call Me By Your Name) Lil Nas X впервые был вынужден нанять охранников. На церемонии BET Awards прямо на сцене рэпер поцеловал одного из своих танцоров, после чего снова получил тысячи оскорбительных сообщений.









Люди все еще удивляются тому, что я гей и сексуален в исполнении песни о геях. Это буквально песня о гей-сексе, чего вы от меня ждете? Чтобы я играл на пианино и пек торт, пока пою ее?

— недоумевал в твиттере Lil Nas X.





Но когда речь заходит о поддержке ЛГБТ-сообщества, Монтеро готов оставить шутки и поговорить серьезно. Так, в одном из интервью он рассказал о том, как переживал осознание своей гомосексуальности в подростковом возрасте. Музыкант признался, что в определенный момент молился Богу с надеждой, что его влечение к мужчинам не будет постоянным.

Особенно в подростковом возрасте я молился, молился, молился, чтобы это все оказалось просто фазой. Я даже подумал, что если у меня есть эти чувства, то это просто испытание от Бога. Временное испытание. Оно пройдет. Только к 16—17 годам я справился и принял это,

— говорил Lil Nas X журналу GQ.





Однако еще несколько лет он скрывал это даже от близких, сделав каминг-аут в кругу семьи только в начале 2019 года, незадолго до своего 20-летия. После этого, по словам рэпера, он почувствовал, что "Вселенная сигнализирует ему" сделать и публичное признание, хотя он не был уверен, примут ли его фанаты или нет, а для начинающего артиста это и подавно серьезный риск.





Кадр из клипа Industry Baby

Тем не менее Lil Nas X решился. 30 июня 2019 года, в последний день Месяца гордости (в ЛГБТ-сообществе так называют июнь — в этот месяц всегда проходит множество акций в поддержку прав ЛГБТ+ и тематических мероприятий), рэпер публично объявил себя геем, написав пост в твиттере, а позднее подтвердив это и в интервью.

Я подумывал унести это с собой в могилу. Но я потом я решил, что не хочу прожить так всю свою жизнь... не делать то, что хочу. И я чувствую, что мне удалось подать пример для множества людей. Они чувствуют себя более комфортно,

— сказал он на BBC вскоре после каминг-аута.





Но как только все успокоились на эту тему, рэпер взялся за новые провокации. Так, в начале октября в прессе обсуждали новый двусмысленный твит.

Эта гей-фигня была прикольной в начале. Скучаю по ***** (женскому половому органу. — Прим. ред.).

Когда первые заголовки о том, что Lil Nas X "намекнул на влечение к женщинам", разлетелись по мировым изданиям, а количество комментариев перевалило за три тысячи, рэпер добавил приписку: "А, не обращайте внимания. Он мне ответил!".

В общем, очередной троллинг удался на славу.





Секрет успеха

Сегодня Lil Nas X по праву считают одним из передовых исполнителей и главных героев своего поколения. Приглашение на Met Gala, довольно высокая оценка альбома музыкальными критиками, ну и, конечно, огромное количество подписчиков и постоянные обсуждения в интернете — все это приметы безоговорочного успеха в современном мире.

Его музыка не предназначена для того, чтобы ее воспринимали просто как музыку или просто смотрели клипы. Она также предназначена для ремикширования, пародирования и комментирования. Lil Nas X понимает, что в цифровом мире музыка не статична, она должна становиться темой разговоров в сети,

— объясняет успех рэпера Райан Бродерик.





Подкупает слушателей и искренность исполнителя. 15 треков дебютного альбома — это, по сути, летопись его пути к славе, со всеми трудностями и успехами, а также его размышления о своей сексуальности и связанными с этим страхами и чувством неуверенности. Цепляет пластинка и в музыкальном плане, ведь только кантри Lil Nas X не ограничился. В альбоме Montero он продолжает миксовать рэп с самыми разными жанрами: расслышать там можно и фламенко, и джаз, и суровые рокерские гитары, и легкий фолк, и мелодичный поп. Да и сам исполнитель не только читает, но и вполне себе поет.

Сам же Lil Nas X свой успех комментирует с фирменной иронией.

Жизнь — безумная штука! Пять лет назад я просто сидел в своей комнате весь день и торчал в твиттере, а теперь я богат! И торчу в твиттере, сидя в своей комнате весь день,

— написал недавно рэпер в своем аккаунте.





Надя Бесчетникова