Минтруд и Минздрав представили параметры новой системы оплаты труда врачей

18:52 Автор: Кристина Стащенко

Минтруд и Минздрав разработали проект постановления, которым устанавливаются параметры новой системы оплаты труда врачей для пилотного проекта.

Сейчас оклады работников одного профиля и квалификации могут отличаться друг от друга, как и размер надбавок за стаж работы и за ночные дежурства. В связи с этим с 1 декабря в Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях, Севастополе и Якутии начнется пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда медработников. Ожидается, что этот подход позволит выровнять ситуацию с зарплатами врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также избежать дефицита кадров в одном регионе и переизбытка в другом. Эксперимент продлится до марта следующего года.

Проект постановления конкретизирует состав групп должностей медработников, методику расчёта и структуру заработной платы, устанавливает единый перечень компенсационных и стимулирующих выплат, правила и условия их применения.

В частности, структура зарплаты включает должностной оклад, стимулирующие и компенсационные выплаты.

Размер оклада будут рассчитывать с учетом трех новых величин: расчетной величины, коэффициента дифференциации окладов в зависимости от должности работника и коэффициента экономического развития региона. Расчетная величина равна 13,6 тысячи рублей (МРОТ в 2022 году).

Коэффициент сложности может варьироваться от 1 до 3,13 и будет зависеть от того, какую работу выполняет медицинский работник. Всего в постановлении предусмотрено 16 должностных групп (от санитара до врача-специалиста и заведующего отделением).

Также сформирован единый перечень из восьми видов компенсационных выплат. Среди них, в частности, доплаты за работу в ночное время и в особых климатических условиях. Их размер будет варьироваться от 4 до 60 процентов от размера оклада работника.

В единый перечень из 16-ти видов стимулирующих выплат войдут, в частности, надбавки за работу в сельской местности, работу в выездных бригадах санавиации, наставничество, выявление онкологических заболеваний. Размер стимулирующих выплат будет составлять от 10 до 60 процентов от оклада.

Нормы проекта распространяются исключительно на региональные учреждения здравоохранения в пилотных субъектах РФ, уточняется в пояснительной записке. По результатам пилота параметры отраслевой системы оплаты труда могут быть уточнены. На время пилота предусмотрен защитный механизм: заработная плата медицинских работников не может быть ниже суммы выплат по действующей системе оплаты труда.

На основе результатов пилотного проекта будет сформирована отраслевая система оплаты труда для государственных учреждений здравоохранения по всей стране.

«Отраслевая система оплаты труда направлена на установление понятного и прозрачного для каждого работника механизма формирования заработной платы, повышение привлекательности отрасли для молодых специалистов и снижение разницы в оплате труда между регионами за счет повышения уровня оплаты труда в субъектах, где зарплаты ниже, чем в целом по стране», — сказали в Минтруда

О намерении властей внедрить единый базовый оклад для всех работников здравоохранения 20 июня сообщил президент Владимир Путин.