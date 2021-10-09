Москалькова: надеюсь на скорейшее рассмотрение закона о профилактике семейно-бытового насилия

00:17 Автор: Евгения Филиппова

Отсутствие закона о профилактике семейно-бытового насилия плохо сказывается на эффективности усилий в этой области, сказала в интервью «Парламентской газете» Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Омбудсмен отметила, что законопроект дорабатывается в совместной рабочей группе депутатов Госдумы и сенаторов, и она надеется, что его рассмотрят в ближайшее время.

По мнению Москальковой, проблема домашнего насилия, к сожалению, остаётся актуальной. «Отрицательно влияет на эффективность профилактики домашнего насилия и отсутствие специального закона в данной области. В настоящее время проект федерального закона о профилактике семейно-бытового насилия дорабатывается совместной рабочей группой членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы. Надеюсь на его скорейшее рассмотрение в Государственной Думе», — отметила она.

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Кроме этого, есть необходимость создать в субъектах Российской Федерации кризисные центры помощи пострадавшим от насилия, считает Уполномоченный по правам человека. Она привела в пример наработки Астраханской области, где в таких центрах наладили патронаж как самих жертв преступлений, так и правонарушителей, к которым применяют комплекс воспитательных и профилактических мер воздействия.

Среди обращений к омбудсмену, поступивших в защиту прав женщин, на первом месте оказались вопросы применения уголовного законодательства.

#семья

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