Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Москалькова: надеюсь на скорейшее рассмотрение закона о профилактике семейно-бытового насилия

Москалькова: надеюсь на скорейшее рассмотрение закона о профилактике семейно-бытового насилия

Москалькова: надеюсь на скорейшее рассмотрение закона о профилактике семейно-бытового насилия

00:17  Автор: Евгения Филиппова



Отсутствие закона о профилактике семейно-бытового насилия плохо сказывается на эффективности усилий в этой области, сказала в интервью «Парламентской газете» Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Омбудсмен отметила, что законопроект дорабатывается в совместной рабочей группе депутатов Госдумы и сенаторов, и она надеется, что его рассмотрят в ближайшее время. 

По мнению Москальковой, проблема домашнего насилия, к сожалению, остаётся актуальной. «Отрицательно влияет на эффективность профилактики домашнего насилия и отсутствие специального закона в данной области. В настоящее время проект федерального закона о профилактике семейно-бытового насилия дорабатывается совместной рабочей группой членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы. Надеюсь на его скорейшее рассмотрение в Государственной Думе», — отметила она.

Татьяна Москалькова: пока продвигаться по карьерной лестнице женщинам крайне тяжело


Кроме этого, есть необходимость создать в субъектах Российской Федерации кризисные центры помощи пострадавшим от насилия, считает Уполномоченный по правам человека. Она привела в пример наработки Астраханской области, где в таких центрах наладили патронаж как самих жертв преступлений, так и правонарушителей, к которым применяют комплекс воспитательных и профилактических мер воздействия.

Среди обращений к омбудсмену, поступивших в защиту прав женщин, на первом месте оказались вопросы применения уголовного законодательства.



#семья

Ещё материалы: Татьяна Москалькова


30
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Ксения Собчак, Наталья Ионова, Светлана Бондарчук, Рената Литвинова на модном показе в Москве
Ксения Собчак, Наталья Ионова, Светлана Бондарчук, Рената Литвинова
В Испании 19-летней лесбиянке врачи поставили диагноз “гомосексуальность”
В Испании 19-летней лесбиянке врачи поставили диагноз
Пекин потребовал от Вашингтона отчет об инциденте с американской АПЛ в Южно-Китайском море
Пекин потребовал от Вашингтона отчет об инциденте с американской АПЛ
В Чайковском впервые за 30 лет построена новая школа
В Чайковском впервые за 30 лет построена новая школа
Кресты, кружево и мини: Мадонна посетила шоу Джимми Фэллона
Кресты, кружево и мини: Мадонна посетила шоу Джимми Фэллона
Отметку «зачтено» по физкультуре не будут ставить в аттестаты
Отметку «зачтено» по физкультуре не будут ставить в аттестаты
В Костромской области стартовала акция «Нормы ГТО – норма жизни»
В Костромской области стартовала акция «Нормы ГТО – норма жизни»
В Якутии за два года открыты 43 мастерские в рамках нацпроекта «Образование»
В Якутии за два года открыты 43 мастерские в рамках нацпроекта
Разработчики экзаменационных материалов провели эфир, посвященный разбору работ по обществознанию
Разработчики экзаменационных материалов провели эфир, посвященный
В Северной Осетии 9 октября стартует просветительский проект «Лекториум» для школьников
В Северной Осетии 9 октября стартует просветительский проект
Образовательная акция «Урок цифры» продлевается до 17 октября
Образовательная акция «Урок цифры» продлевается до 17 октября
Модный дайджест: от успеха звезды сериала "Игра в кальмара" до Фараона на подиуме в Париже
Модный дайджест: от успеха звезды сериала "Игра в кальмара"

Топ на сегодня

Холли Берри опубликовала редкое фото сына. На нем он позирует в образе Майора Грома
Холли Берри опубликовала редкое фото сына. На нем он позирует в
Гадание на бубновых картах на деньги
Гадание на бубновых картах на деньги
В Москве состоялось торжественное открытие Всероссийского профессионального конкурса "Флагманы образования"
В Москве состоялось торжественное открытие Всероссийского
К битве за моду готова: Зендая выбрала платье с доспехами для выхода в свет
К битве за моду готова: Зендая выбрала платье с доспехами для выхода
Женский гороскоп на неделю с 11 по 17 октября 2021 года
Женский гороскоп на неделю с 11 по 17 октября 2021 года

Еще по теме

Россиянам объяснили необходимость закона о профилактике домашнего насилия
Матвиенко: мы не будем спешить с внесением в Госдуму законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия
В Общественной палате отметили актуальность проекта о профилактике домашнего насилия
Карелова пояснила, почему сенаторы продлили работу над проектом о профилактике домашнего насилия