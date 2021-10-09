Москалькова предложила установить минимальный размер алиментов на каждого ребёнка

00:47 Автор: Евгения Филиппова

В России необходимо ужесточить ответственность неплательщиков алиментов, учредить фонд, из которого будут выплачивать деньги на детей, определить минимальный размер алиментов на каждого ребёнка, а также распространить алиментные выплаты на совершеннолетних детей, которые учатся в школе. Об этом сказала в интервью «Парламентской газете» Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

Каждое десятое обращение, поступившее омбудсмену от женщин, касается вопроса исполнения алиментных обязательств, рассказала Татьяна Москалькова. «В тесном взаимодействии с Федеральной службой судебных приставов (ФССП России) только в этом году мы провели 40 проверок действий и бездействий судебных приставов-исполнителей, по итогам которых удалось помочь восстановить право на получение алиментов для многих детей», — сообщила она.

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По её мнению, в этих вопросах не обойтись без законодательных изменений. «В 2019 году мы предложили дополнить Семейный кодекс Российской Федерации нормой о праве на получение алиментов совершеннолетними детьми, обучающимися в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях. Предложение было поддержано Комитетом Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей и в настоящее время проходит процедуру рассмотрения в первом чтении», — отметила омбудсмен.

Кроме того, по её мнению, необходимо установить минимальный размер алиментов на каждого ребёнка, учредить специальный фонд, из которого будут выплачивать алименты и ужесточить ответственность неплательщиков алиментов.

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Как следует из итогового доклада Федеральной службы судебных приставов России за 2020 год, на конец прошлого года осталось 791,7 тысячи неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментов. За год в пользу детей взыскали 19 миллиардов рублей.

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