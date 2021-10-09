Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Находящегося в коме Гаркалина подключили к аппарату ЭКМО

Находящегося в коме Гаркалина подключили к аппарату ЭКМО

Актер Валерий Гаркалин, госпитализированный в "Коммунарку" с коронавирусом, подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ОКМО), рассказал источник "Комсомольской правды".

Одновременно с этим артист остается на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). У него наблюдается сильнейшее поражение обоих легких: левого — на 75%, правого — на 85%. Пару дней назад стало известно, что пациента ввели в состояние медикаментозной комы из-за ухудшения состояния.

Валерий Гаркалин был доставлен в московскую больницу 2 октября с положительным тестом на коронавирус и поражением легких 25-50%. Спустя несколько дней его состояние ухудшилось, а пораженная площадь легких выросла до 75%, из-за чего актера перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ.


# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Находящегося в коме Гаркалина подключили к аппарату ЭКМО
Находящегося в коме Гаркалина подключили к аппарату ЭКМО
Николь Кидман, Хейли Бибер и другие звезды, которые предпочитают выпрямлять свои вьющиеся от природы волосы
Николь Кидман, Хейли Бибер и другие звезды, которые предпочитают
СМИ: турецкие спецслужбы задержали 6 россиян по подозрению в шпионаже
СМИ: турецкие спецслужбы задержали 6 россиян по подозрению в шпионаже
Рост цен на газ в Европе ударит по карману россиян
Рост цен на газ в Европе ударит по карману россиян
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 9 октября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 9 октября 2021 года
Число смертей от отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 26
Число смертей от отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье
В РКК "Энергия" заявили об угрозе МКС из-за санкций Украины
В РКК "Энергия" заявили об угрозе МКС из-за санкций Украины
Лунный день сегодня 9 октября 2021 года
Лунный день сегодня 9 октября 2021 года
"Альфа-Банк" оскорбил людей с лишним весом, назвав "жиробасами"
"Альфа-Банк" оскорбил людей с лишним весом, назвав
Первый Всероссийский форум классных руководителей начал свою работу
Первый Всероссийский форум классных руководителей начал свою работу
Битва платьев: Сиара против Тины Кунаки
Битва платьев: Сиара против Тины Кунаки
Финансовый гороскоп на неделю с 11 по 17 октября 2021 года
Финансовый гороскоп на неделю с 11 по 17 октября 2021 года

Топ на сегодня

СМИ: стрелявший из автомата во дворе экс-депутат Госдумы станет министром экономики Свердловской области
СМИ: стрелявший из автомата во дворе экс-депутат Госдумы станет
В Испании 19-летней лесбиянке врачи поставили диагноз “гомосексуальность”
В Испании 19-летней лесбиянке врачи поставили диагноз
Ксения Собчак, Наталья Ионова, Светлана Бондарчук, Рената Литвинова на модном показе в Москве
Ксения Собчак, Наталья Ионова, Светлана Бондарчук, Рената Литвинова
Отметку «зачтено» по физкультуре не будут ставить в аттестаты
Отметку «зачтено» по физкультуре не будут ставить в аттестаты
Губернатор Калининграда пожаловался на Польшу, роющую канал через Балтийскую косу для переброски танков
Губернатор Калининграда пожаловался на Польшу, роющую канал через

Еще по теме

Госпитализированный с COVID Валерий Гаркалин попал в реанимацию
СМИ сообщили о госпитализации Джигарханяна в состоянии комы
Состояние Олега Табакова вновь ухудшилось
СМИ: протоиерея Смирнова подключили к ИВЛ