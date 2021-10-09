Находящегося в коме Гаркалина подключили к аппарату ЭКМО

Вадим Карасев

Актер Валерий Гаркалин, госпитализированный в "Коммунарку" с коронавирусом, подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ОКМО), рассказал источник "Комсомольской правды".

Одновременно с этим артист остается на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). У него наблюдается сильнейшее поражение обоих легких: левого — на 75%, правого — на 85%. Пару дней назад стало известно, что пациента ввели в состояние медикаментозной комы из-за ухудшения состояния.

Валерий Гаркалин был доставлен в московскую больницу 2 октября с положительным тестом на коронавирус и поражением легких 25-50%. Спустя несколько дней его состояние ухудшилось, а пораженная площадь легких выросла до 75%, из-за чего актера перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ.



