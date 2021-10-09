Николь Кидман, Хейли Бибер и другие звезды, которые предпочитают выпрямлять свои вьющиеся от природы волосы

Вадим Карасев

Пожалуй, у всех нас есть знакомые с кудрявыми локонами, которые мечтают о прямых волосах, и наоборот. Обладательницы гладких прямых волос то и дело норовят сделать кудри и нередко завидуют тем, у кого волосы вьются от природы. Знаменитости не исключение: одни выходят на красную дорожку с накрученными локонами, мелкой химической завивкой и кудрями, а другие, напротив, предпочитают волосы выпрямлять. Причем некоторые из них делают это так часто, что вы, возможно, даже не догадываетесь, что их волосы на самом деле вьются от природы. О таких звездах рассказываем в нашем материале.

Селена Гомес

Если Селена Гомес и появлялась на публике не с прямыми волосами, то это были максимум легкие волны или накрученные локоны. На самом деле волосы у 29-летней звезды вьются от самых корней, но, похоже, гладкими они ей нравятся больше.





Рианна

Чего только не делала со своими волосами 33-летняя Рианна: она то стриглась очень коротко, то затем отращивала длинные волосы, была блондинкой, красилась в красный, заплетала мелкие косы, накручивала крупные кудри и, конечно, нередко их выпрямляла, так что понять, какие они у нее от природы, было крайне сложно. А они у Рири волнистые.





Бейонсе

Какой мы только не видели 40-летнюю Бейонсе — с локонами длиной до поясницы, медовой блондинкой с афро и даже со стрижкой пикси. Однако ее естественные волосы — золотистые вьющиеся локоны.





Ариана Гранде

Конский хвост с гладкими шелковистыми волосами давно стал визитной карточкой имиджа 28-летней Арианы Гранде. Однако во время изоляции певица иногда делилась фотографиями, на которых показывала, как выглядит вне сцены. Оказалось, волосы у звезды довольно сильно вьются от природы, и ей это очень идет. Пока, правда, Ариана остается верна своему стилю и в свет с милыми кудряшками не выходит.





Зендая

Зендая любит эксперименты с волосами: она делала мелкие кудри и волнистые локоны, заплетала афрокосы, выпрямляла волосы, так что было сложно понять, как ее шевелюра выглядит на самом деле без укладки. Интригу она раскрыла в инстаграме, опубликовав домашний снимок. Надо сказать, что с такой текстурой можно и вовсе обойтись без укладки — кудри у 25-летней звезды очень красивые.





Хейли Бибер

Почти всегда появляющаяся на публике с гладкими или слегка волнистыми волосами, 24-летняя Хейли Бибер на самом деле может похвастаться естественными волнами.





Крисси Тейген

35-летняя Крисси Тейген нередко экспериментирует с разными прическами — она делает локоны, легкие волны и, конечно, выпрямляет волосы. Но в нетронутом виде они у нее очень мелко вьются. И на отдыхе с семьей она предпочитает ничего с ними не делать.





Николь Кидман

Для выходов в свет 54-летняя Николь Кидман пробует разные бьюти-образы, и часто свои волосы она выпрямляет. Но в повседневной жизни она нередко делает выбор в пользу естественной текстуры. От природы у актрисы волосы красиво завиваются, и это выглядит поразительно.





Сальма Хайек

Сальма Хайек иногда экспериментирует с волосами, используя цветные парики. Но чаще всего она все же придерживается узнаваемого образа и появляется на публике с распущенными прямыми темно-каштановыми волосами. Когда 55-летняя актриса поделилась в инстаграме селфи, на котором продемонстрировала натуральные вьющиеся волосы, ее поклонники пришли в восторг и сказали, что так она выглядит очень смело и свежо.





Холли Берри

Естественные волосы 55-летней Холли Берри довольно мелко вьются, но с натуральной текстурой ее редко можно увидеть — разве что на селфи в соцсетях. На красную дорожку звезда чаще всего выходит с прямыми или слегка волнистыми волосами.





Лили Рейнхарт

Звезда сериала "Ривердейл" показала свои натуральные кудри на селфи в инстаграме. 25-летняя Лили Рейнхарт призналась, что не использовала щипцы для завивки. Однако дальше селфи дело, как правило, у нее не заходит.





Сара Хайленд

Если бы не соцсети, мы вряд ли узнали бы, что 30-летняя Сара Хайленд — обладательница красивых натуральных кудрей. На красной дорожке она всегда появляется с прямыми волосами. В обычной жизни она предпочитает естественность, и не зря.





Ванесса Хадженс

Актриса известна своей любовью к прямым волосам, и со стороны может показаться, что они у нее такие с рождения. Но нет. Волосы у 32-летней Ванессы Хадженс тоже вьются, но она часто корректирует их текстуру при помощи щипцов.





Керри Вашингтон

44-летняя Керри Вашингтон часто делала легкие волны или же просто выпрямляла волосы, но в последнее время она стала тяготеть к их естественной текстуре.





Рита Ора

В течение многих лет Рита Ора носила прямые волосы, но в последнее время 30-летняя звезда прониклась любовью к своим естественным кудрям.





Мариана Панкина