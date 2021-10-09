Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 9 октября 2021 года

Вадим Карасев

Нумерологический прогноз поможет вам понять, какой будет энергетика чисел в эту субботу. Старайтесь следовать советам экспертов в этой области, чтобы преодолеть препятствия на своем пути, которых, к слову, может быть немало.

Проблем сегодня будет достаточно, ведь этот день астрологи называют самым опасным в октябре. Трудности могут быть как в любви, так и в финансовой сфере. Даже сфера здоровья и настроения может оказаться крайне проблемной.

Число-покровитель 9 октября 2021 года

Чтобы узнать, будут нам помогать числа или же они, наоборот, усилят отрицательное воздействие планет, нужно понять, какое число будет у руля. Для этого нужно сложить все цифры текущей даты и прибавить к ним порядковый номер дня недели, то есть 6: 9+1+0+2+0+2+1+6=21. 2+1=3.

Тройка сегодня у руля, а это число в нумерологии относится к числам удачи. Это значит, что многие неурядицы, которые будут посылать нам планеты и звезды, Тройка сможет нейтрализовать. Она даст нам сил, чтобы мы смогли преодолеть трудности, а также просто повысит уровень удачи. В трудных ситуациях можно рассчитывать на то, что все проблемы в конечном итоге обернутся чем-то хорошим. Главный символ этого дня — бабочка. Она олицетворяет собой легкость, с которой многие из нас смогут преодолеть предстоящие испытания.





События 9 октября из прошлого

9 октября 1780 года сформировался ураган, который стал самым мощным в истории в области Атлантики. Из-за него погибло более 20 тысяч человек. Он бушевал целых десять дней. Сегодня постарайтесь не выбираться из дома, если погода будет ненастной. Любые дальние поездки по возможности лучше отложить.

9 октября 1789 года во Франции отменили пытки, а в Пруссии в 1809 году в тот же день была отменена зависимость крестьян от помещиков. Тройка любит, когда люди стараются давать друг другу свободу. Это число не поощряет жестокости и насилия.

9 октября 1914 года произошло интересное событие в мировой истории. Крупный военный немецкий корабль зашел на британский остров Диего-Гарсия с целью мелкого ремонта, а жители острова, которые не знали об идущей между Германией и Великобританией войне, радушно встретили гостей. Сегодня возможны ошибки, вызванные недостаточным количеством информации. Будьте внимательными.

Советы нумерологов на эту субботу

Постарайтесь заняться домашними делами. Это может быть приготовление пищи, уборка, наведение порядка. Не выходите из дома без особой надобности.

Если вы сегодня вынуждены работать, вам стоит ограничиться выполнением самых важных обязанностей. Не взваливайте на себя дополнительные задачи и обязанности.

Не нужно давить на коллег, близких и друзей, требуя помощи и поддержки. Не стоит упорствовать, если от окружающих не последует никакого отклика. Это лишь усугубит ситуацию.

Тройка сегодня запустит программу новой жизни. Многие люди почувствуют прилив вдохновения и сил, но лучше ограничиться пока только планированием дел.

Полагайтесь на факты, а не на домыслы. Это очень важно, поскольку даже факты могут искажаться, не говоря уже о тех мыслях, источником которых станет шестое чувство людей.

Ни в коем случае не принимайте желаемое за действительное. Уточняйте, что именно чувствуют люди, что они думают и как они относятся к тем или иным идеям.

Талисманы удачи на 9 октября

Главный талисман на этот день — защитная славянская руна Мир. Нанесите ее на грудь или живот. Она защитит вас от проблем, ссор и поможет найти наикратчайший путь к славе, деньгам или спокойствию.

Родонит. Этот камень открывает в человеке только лучшие черты, не давая негативной энергии звезд и планет повлиять на судьбу. Очень хорошо данный минерал чувствует себя в сочетании с украшениями из платины. С ними эффект будет еще сильнее.