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Охраняющих посольство США морпехов поймали на краже рюкзака у россиянина

Охраняющих посольство США морпехов поймали на краже рюкзака у россиянина

Полиция Москвы подозревает трех сотрудников посольства США в краже рюкзака у гражданина России, которая была совершена в одном из столичных баров, передает "Интерфакс".

По данным источника, правосудию мешает особый статус американцев, имеющих дипломатическую неприкосновенность.

"В одном из баров Москвы 18 сентября трое молодых американцев из посольства США в состоянии алкогольного опьянения украли рюкзак у россиянина. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба". Им грозит лишение свободы до пяти лет", — сообщил собеседник агентства.

Информацию о краже подтвердил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Москве Владимир Васенин.

"Установлены трое подозреваемых в совершении этого противоправного деяния. Ими оказались административно-технические сотрудники посольства США в Москве — военнослужащие корпуса морской пехоты в возрасте от 21 до 26 лет. Следствие располагает видеозаписью входа фигурантов в здание посольства США с похищенным рюкзаком", — сообщил Васенин программе "ЧП" на НТВ.

Телеканал также опубликовал кадры с места преступления, на которых видно, что молодые люди забирают рюкзак москвича Дмитрия Корнилова и уходят из бара. Потерпевший отметил, что в сумке были документы, наличные деньги и личные вещи, ценность которых не велика, а основная проблема состоит в восстановлении документов. В репортаже также отмечается, что американской дипмиссии направлена нота с информацией о совершенном американцами противоправном деянии и требованием лишить их дипломатического иммунитета для привлечения к уголовной ответственности по российским законам.

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По материалам: uposters.ru

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