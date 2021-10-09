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Первый Всероссийский форум классных руководителей начал свою работу

Первый Всероссийский форум классных руководителей начал свою работу

В Москве начал свою работу Первый Всероссийский форум классных руководителей. В очном формате в нём принимают участие 1000 человек из разных регионов России, в онлайн-формате к мероприятиям форума присоединились более 20 тысяч человек. 

В первый день форума пройдёт серия тематических мероприятий: установочная сессия, панельные дискуссии «Школа: воспитание личности» и «Успех ребёнка – успех страны», а также два круглых стола: «Школа для будущей профессии» и «Школа: территория здоровья». 

10 октября, второй день форума, начнётся с круглого стола «Классный коллектив: искусство инклюзии». Ещё один круглый стол будет посвящён профессиональной этике педагогов. 

С участниками форума встретится Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. 

Неделя учителя, которая проходит в России с 4 по 10 октября, завершится праздничным концертом в Государственном Кремлёвском дворце, посвящённым Дню учителя, на котором Министр просвещения наградит победителей профессиональных конкурсов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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