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Покровская родительская суббота 9 октября 2021 года

Покровская родительская суббота 9 октября 2021 года

В особые дни, установленные церковью, верующие поминают усопших, и в октябре 2021 года таким днем будет Покровская родительская суббота. В церквях и храмах пройдут поминальные службы, на которых каждый сможет помолиться за души усопших близких и подать записочки с их именами для прочтения священнослужителями во время общей молитвы.


Покровская родительская суббота не имеет фиксированной даты, поэтому этот праздник называют переходящим. В октябре он пройдет 9 октября, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заранее познакомиться с тем, как провести этот день.

История установления Покровской субботы

Православному празднику уже больше 400 лет. Установил его патриарх Московский. В конце 16 века в поминальную субботу молились за упокой воинов, которые пали, защищая Казань от вражеских набегов. С течением времени традиции Покровской родительской субботы видоизменились, и теперь верующие молятся за души всех православных христиан, покинувших мир живых.

Традиции родительской субботы 9 октября

Традиционно после утренней заупокойной службы верующие отправляются на кладбища, чтобы прибраться на могилах, еще раз помолиться за души усопших и зажечь поминальные свечи. Священнослужители напоминают, что плакать по усопшим не стоит, как и оставлять угощения на могилках — их лучше передать в церковь или отдать прохожим с просьбой помолиться за упокой близких.


Церковь не воспрещает читать поминальные молитвы у домашнего иконостаса, и те, кто не сможет посетить церковь или храм, могут помянуть близких самостоятельно.

Доброй традицией остаются поминальные обеды, на которые приглашают близких родственников. Скромная еда и общие молитвы помогают душам усопших попасть в Царствие Небесное.

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По материалам: dailyhoro.ru

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