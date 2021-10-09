Пользователи снова сообщили о сбоях в Facebook и Instagram

00:15 Автор: Жанна Звягина

Пользователи Facebook и Instagram по всему миру сообщают о неполадках в работе сервисов. Об этом в пятницу вечером свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.

Данные о проблемах с Facebook начали поступать примерно в 21:20 по московскому времени. Жалобы на работу сайта и мобильного приложения, сообщения о проблемах со входом в учетные записи поступают из Соединенных Штатов, Великобритании, Канады, ФРГ, Италии, а также России.

Неполадки в работе Instagram начались около в 21:27 по Москве. О проблемах сообщают в основном в США, Германии, Великобритании и Нидерландах, Канаде, Италии, Ирландии, Испании, Франции, России и других странах. Большинство пользователей жалуются на проблемы в работе с сайтом и мобильным приложением, сбои при соединении с сервером и отображении новостной ленты.

Что делать, если отключили соцсеть

4 октября пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах уже сообщали о масштабных сбоях в работе сервисов, которые продолжались почти семь часов.

Как сообщил бывший журналист американской газеты Washington Post Брайан Кребс, DNS-записи о сайтах Facebook.com или Instagram.com исчезли из глобальных таблиц маршрутизации. По его словам, это могло быть результатом внутренних системных изменений или нежелательных результатов обновления.

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