Посол КНР в США призвал американцев не играть в Джеймса Бонда

12:15 Автор: Иван Антонов, Пекин

Соединённым Штатам нужно трезво оценивать реальность и отказаться от подходов, уместных для периода холодной войны, заявил посол КНР в США Цинь Ган в интервью телеканалу «Феникс». Так он прокомментировал решение ЦРУ создать специальный центр для работы против Китая.

Недавнее заявление президента США Джо Байдена о том, что Китай является самой важной геополитической угрозой, китайский дипломат назвал серьёзным заблуждением Белого дома. Напротив, общим интересам отвечает отказ от попыток реализовать сценарий новой холодной войны, считает посол КНР.

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В то же время в США остаются те, кто в своих интересах пытается примерить на себя роль Джеймса Бонда и поиграть в реальной жизни в шпионов, что более подходит для голливудского сценария. Но неужели эти люди не устали от таких бессмысленных, а иногда заведомо вредных действий, задался вопросом Цинь Ган. Этим политикам, возможно, просто необходимо взять паузу и немного отдохнуть, предложил посол.

При этом китайский дипломат выразил надежду, что двусторонние отношения начнут исправляться. Этому должен способствовать достигнутый в ходе телефонного разговора председателя КНР и президента США консенсус относительно необходимости избегать в диалоге недопонимания, просчётов и непреднамеренных конфликтов, подчеркнул Цинь Ган.

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