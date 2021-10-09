Правительство поддержало отмену судебной госпошлины для тех, кто повторно подвергся побоям

15:12 Автор: Кристина Стащенко

Кабинет министров поддержал законопроект, освобождающий от уплаты госпошлины истца, повторно подвергшегося побоям от человека, ранее осужденного за аналогичное правонарушение. Об этом сообщается на сайте правительства.

Речь идет об уплате госпошлины потерпевшим по административным делам о побоях или иных насильственных действиях, причинивших физическую боль, но не нанесших легкий вред здоровью (статья 6.1.1. КоАП).

Законопроект будет направлен на рассмотрение в Госдуму. Соответствующие поправки предлагается внести в Налоговый кодекс. Законопроект направлен на реализацию постановления Конституционного Суда.

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Ранее Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в Уголовный кодекс, который предусматривает ужесточение наказания за регулярные побои.

Так, за регулярное физическое насилие, если оно не причинило вреда здоровью, будут грозить обязательные работы на срок до 480 часов, ограничение свободы до года и другие санкции.

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