Рост цен на газ в Европе ударит по карману россиян
Рост цен на энергоносители в других странах может усилить для России "импортируемую инфляцию", предупредил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, передает "Интерфакс".
По словам Заботкина, масштаб влияния "импортируемой инфляции" на экономику и цены в России будет зависеть от динамики внутреннего спроса, на которую можно повлиять мерами регулирования денежно-кредитной политики.
"Кроме того, мы должны принимать во внимание вторичные эффекты, которые будут возникать в результате этого дополнительного инфляционного давления, поэтому, безусловно, рост мировых цен на энергоносители входит в число тех факторов, на которые совет директоров будет смотреть на своем заседании 22 октября", - добавил зампред ЦБ.
На этой неделе стоимость тысячи кубометров газа в Европе едва не достигла $2 тыс., однако позже произошел откат цен. Как писал Ruposters, несколько стран ЕС объявили о расследовании причин такой ситуации на газовом рынке.