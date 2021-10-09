Рост цен на газ в Европе ударит по карману россиян

Вадим Карасев

Рост цен на энергоносители в других странах может усилить для России "импортируемую инфляцию", предупредил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, передает "Интерфакс".

Рост цен на энергоносители в Европе и в других странах действительно вызывает озабоченность с точки зрения роста инфляции в этих странах. Даже если это разовое явление, все равно тот масштаб, который происходит, скажется на стоимости товаров и услуг, производимых в этих странах, и в какой-то мере это может усилить то, что принято называть "импортируемая инфляция", для России.

По словам Заботкина, масштаб влияния "импортируемой инфляции" на экономику и цены в России будет зависеть от динамики внутреннего спроса, на которую можно повлиять мерами регулирования денежно-кредитной политики.

"Кроме того, мы должны принимать во внимание вторичные эффекты, которые будут возникать в результате этого дополнительного инфляционного давления, поэтому, безусловно, рост мировых цен на энергоносители входит в число тех факторов, на которые совет директоров будет смотреть на своем заседании 22 октября", - добавил зампред ЦБ.

На этой неделе стоимость тысячи кубометров газа в Европе едва не достигла $2 тыс., однако позже произошел откат цен. Как писал Ruposters, несколько стран ЕС объявили о расследовании причин такой ситуации на газовом рынке.