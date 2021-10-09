СМИ: стрелявший из автомата во дворе экс-депутат Госдумы станет министром экономики Свердловской области

Вадим Карасев

Экс-депутат Государственной думы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин может возглавить министерство экономики Свердловской области, сообщает URA.ru, ссылаясь на собственные источники.

Ионин планировал баллотироваться в новый созыв ГД, но потом снялся с выборов. По данным журналистов, он заключил сделку с властями региона: в обмен на отказ от участия в кампании ему пообещали пост в региональном правительстве. По другой информации, он может стать вице-губернатором.

Депутат в 2019 году устроил стрельбу из автомата во дворе жилого дома в Свердловской области. Тогда против него возбудили уголовное дело, сам он заявил, что "ничего плохого не делал" — приехал в город Камышлов, чтобы решить проблему обманутых дольщиков, но стрелял по другому поводу. Охолощенный автомат, как позже выяснилось, ему дал его коллега Павел Грибков.

В декабре 2020-го следствие требовало снять с Ионина неприкосновенность. Несколько недель назад издание "Уралинформбюро" сообщило: уголовное дело против экс-депутата исчезло из СУ СКР по Свердловской области — это следует из официального ответа ведомства журналистам. Предполагается, что оно могло уйти в Москву.

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