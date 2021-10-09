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СМИ: турецкие спецслужбы задержали 6 россиян по подозрению в шпионаже

СМИ: турецкие спецслужбы задержали 6 россиян по подозрению в шпионаже

Правоохранительные органы Турции задержали шестерых граждан России, их подозревают в подготовке вооруженной спецоперации, сообщает издание Hurriyet.

В ходе совместных мероприятий антитеррористического отдела Управления безопасности Стамбула и Национальной разведывательной организации в Стамбуле и Анталии были задержаны шесть человек, говорится в публикации. У них изъято оружие, в том числе пистолеты с лазерными указателями.

Отмечается, что задержанные готовили "вооруженные действия с целью получения конфиденциальной государственной информации", которую предполагали использовать для "политического и военного шантажа". На фото в публикации можно увидеть оружие с патронами, печати с гербом РФ, наличные деньги и российский заграничный паспорт.


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По материалам: uposters.ru

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