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Собянин навестил в больнице пострадавшего в драке Романа Ковалева и выделит ему 2 млн рублей

Собянин навестил в больнице пострадавшего в драке Романа Ковалева и выделит ему 2 млн рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин навестил в больнице жителя столицы Романа Ковалева, который пострадал от нападения группы дагестанцев в метрополитене. Ковалев вступился за девушку, к которой они приставали, после чего злоумышленники набросились на него толпой.

Градоначальник поблагодарил Ковалева за его неравнодушность и констатировал, что пациенту уже лучше. Врачам еще предстоит сделать ему операцию, они намерены полностью восстановить здоровье мужчины.

"Проведал в больнице Романа, пострадавшего в результате нападения отморозков в метро. Поблагодарил за то, что вступился за девушку... Спасибо девушке, которая помогла задержать бандитов. Спасибо за оперативную работу машинисту, дежурной и наряду полиции", — написал Собянин на своей странице в ВК.

Мэр решил выделить Роману 2 млн рублей в качестве матпомощи — такое поручение уже передано руководству метрополитена.

Нападавших, судя по всему, ожидают длительные тюремные сроки: их дело переквалифицировали с хулиганства на покушение на убийство, двум из них также вменяется статья "Применение насилия в отношении представителя власти" за угрозы полицейским ножом и перцовым баллончиком.

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По материалам: uposters.ru

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