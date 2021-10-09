Собянин навестил в больнице пострадавшего в драке Романа Ковалева и выделит ему 2 млн рублей

Вадим Карасев

Мэр Москвы Сергей Собянин навестил в больнице жителя столицы Романа Ковалева, который пострадал от нападения группы дагестанцев в метрополитене. Ковалев вступился за девушку, к которой они приставали, после чего злоумышленники набросились на него толпой.

Градоначальник поблагодарил Ковалева за его неравнодушность и констатировал, что пациенту уже лучше. Врачам еще предстоит сделать ему операцию, они намерены полностью восстановить здоровье мужчины.

"Проведал в больнице Романа, пострадавшего в результате нападения отморозков в метро. Поблагодарил за то, что вступился за девушку... Спасибо девушке, которая помогла задержать бандитов. Спасибо за оперативную работу машинисту, дежурной и наряду полиции", — написал Собянин на своей странице в ВК.

Мэр решил выделить Роману 2 млн рублей в качестве матпомощи — такое поручение уже передано руководству метрополитена.

Нападавших, судя по всему, ожидают длительные тюремные сроки: их дело переквалифицировали с хулиганства на покушение на убийство, двум из них также вменяется статья "Применение насилия в отношении представителя власти" за угрозы полицейским ножом и перцовым баллончиком.