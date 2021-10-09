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Соединение Меркурия с Марсом 9 октября 2021 года: каким Знакам Зодиака стоит быть осторожнее

Соединение Меркурия с Марсом 9 октября 2021 года: каким Знакам Зодиака стоит быть осторожнее

Меркурий с Марсом сегодня в соединении. Это значит, что день будет опасным, непредсказуемым и очень непростым. Астрологи рассказали, каким Знакам Зодиака стоит быть наиболее осторожными.


Если вы читали нашу статью о том, какие бывают аспекты, то наверняка знаете, что соединение планет в большинстве случаев несет в себе много негативной энергии. Сегодня это актуально вдвойне, поскольку Меркурий и Марс в соединении раскрывают все свои худшие качества.

Овен

Овнам и Меркурий, и Марс могут приносить много хорошего, но в этот день эти планеты будут не в духе, поэтому жизнь представителей этого Знака изменится в худшую сторону. Особую осторожность Овнам астрологи советуют проявить в сфере любви. Одно неверное слово может породить сильнейший конфликт либо вовсе разрушить отношения.

Если кто-то из окружающих людей начнет провоцировать Овнов на скандал, последним лучше не отвечать агрессией. Это может привести к серьезной потере удачи, плохому настроению, срыву планов. Также людям этого Знака лучше не заводить новых знакомств — ни в реальной жизни, ни в социальных сетях.

Дева


Девы — «подручные» Меркурия. Сегодня их покровитель в упадке, поэтому Девам стоит быть осторожнее буквально во всех делах. Информационные потоки искажены, поэтому плохое может казаться хорошим и, наоборот, хорошее казаться чем-то ужасным. Хваленая проницательность этих людей покинет их, поэтому им нужно будет полагаться во всем лишь на себя самих. Если в обычный день обмануть Дев практически невозможно, сегодня они могут стать жертвой различных афер.

Козерог

Козероги очень сильно зависят от энергетики Марса. Учитывая, что сегодня она будет крайне опасной, можно предположить, что люди этого Знака встретятся с проблемами в финансовой сфере. Их сила воли даст сбой. Вполне возможно, что захочется просто побездельничать и отойти от работы, от дел. Всем, кто работает в эту субботу, стоит быть предельно собранными. Не стоит также тратить много денег, давать пустые обещания, идти на обман ради наживы. Все это вернется обратно, но в самый неожиданный момент, когда Козероги не будут ожидать подвоха. Лучше не шутить с судьбой в этот день.

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По материалам: dailyhoro.ru

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