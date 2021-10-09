Солнце в соединении с Меркурием 9 октября 2021 года: чем опасен этот день

Вадим Карасев

9 числа Солнце и Меркурий войдут в крайне опасный аспект друг с другом, что породит массу проблем. Астрологи рассказали, чем может быть опасен этот день и как можно обойти стороной проблемы.

Сегодня Солнце и Меркурий войдут в соединение друг с другом. Этот аспект крайне напряженный, опасный и сулит нам массу проблем. Стоит отметить, что это будет внутреннее соединение, то есть Меркурий будет перед Солнцем, а не за ним. Это значит, что наибольшее количество неурядиц может возникнуть в сфере общения и финансов. Чтобы повысить настроение и работоспособность, воспользуйтесь эффективным утренним ритуалом.

Любовная сфера и сфера общения 9 октября

Главная опасность этого дня — неурядицы в общении с людьми. Если в другие дни можно хоть с кем-то настроиться на одну волну, то сегодня этого сделать, скорее всего, не получится вовсе. Меркурий сделает так, что люди не смогут прочитать настроение и энергетику друг друга.

Люди, обладающие эмпатией, могут лишиться ее. Людям станет сложнее слушать и слышать своих близких, коллег и друзей. Если у вас есть возможность приостановить общение, лучше этим воспользоваться. Побудьте в уединении и перенесите общение в социальные сети. Так будет значительно меньше шансов разочаровать кого-то.

Само собой, лучше приостановить новые знакомства. В этот день можно наговорить лишнего или попросту предстать перед человеком или группой людей не в лучшем свете. Если все же придется познакомиться с кем-то, скажем, по работе, постарайтесь не играть никаких ролей и не притворяться теми, кем вы не являетесь.

Сегодня лучше не заводить разговоров о свадьбе. Особенно это касается женщин, которые хотят добиться инициативы от своих мужчин. Это может спровоцировать шквал негативных эмоций и привести к разрыву отношений или, как минимум, к большой ссоре. Мужчинам астрологи не советуют делать предложение руки и сердца. Избранница может сказать «нет» либо слишком сильно смутиться.

Финансовая сфера 9 октября

Новые дела сегодня могут пойти наперекосяк. Лучше не браться за них, отложив их на завтра или на следующую неделю. Это не самый лучший день для повышенной активности в работе. Переутомление сделает вас агрессивными и вспыльчивыми.

Старайтесь не опираться на интуицию в вопросах, связанных с деньгами. Солнце и Меркурий спутают все карты и не дадут принять правильное решение максимально быстро. Астрологи советуют мыслить логически, осторожно взвешивая все «за» и «против».

Сегодня не стоит отправляться в дальние поездки. Опасность в пути может подстерегать не только тех, кто будет находиться за рулем, но и тех, кто будет перемещаться на поезде, самолете. Если выбора нет, дважды проверьте наличие необходимых документов и вещей.