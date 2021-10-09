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В историческом центре Петербурга загорелся жилой дом

В историческом центре Петербурга загорелся жилой дом

19:35  Автор: Кристина Стащенко



В историческом центре Санкт-Петербурга загорелась мансарда шестиэтажного жилого дома. Охваченная огнем площадь составляла 600 квадратных метров, позже она увеличилась до 800 квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС по городу. 

«9 октября в 18:16 поступило сообщение о пожаре по адресу: Петроградский район, набережная реки Карповки, дом 30/15. В шестиэтажном жилом доме происходит горение мансарды», — сообщили в ведомстве.

Изначально пожару был присвоен номер 1 БИС, при котором дополнительно запрашиваются в помощь еще два отделения, и всего на месте пожара работают четыре отделения. Позже, в 18:53 номер сменили на 2, а в 19:11 — на 3, при котором на месте происшествия работает 10 отделений.

Сейчас к ликвидации пожара привлечено 18 единиц техники и 80 человек личного состава.

 



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# Происшествия / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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