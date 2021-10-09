В РКК "Энергия" заявили об угрозе МКС из-за санкций Украины

Вадим Карасев

Дефицит компонентов для космической техники, возникший по причине западных санкций и их производства на Украине, ставит под угрозу обеспечение безопасности российского сегмента Международной космической станции. Об этом говорится в статье сотрудников ракетно-космической корпорации "Энергия" в журнале "Космическая техника и технологии".

"В обычных условиях необходимо проводить замены таких комплектующих изделий, не доводя их до отказа. Однако за время полета российского сегмента МКС многие комплектующие изделий были сняты с производства в силу разных причин. Одной из основных является прекращение выпуска элементной базы, которая существовала во время разработки первых модулей российского сегмента МКС", - цитирует статью РИА Новости.

В публикации отмечается, что ряд приборов и блоков изготавливался на предприятиях, которые закрылись, попали под юрисдикцию Украины или под санкции, потеряв возможность использовать комплектующие иностранного производства. Все это привело к нехватке запчастей, усложнило ремонт оборудования в космосе, увеличило затраты и продолжительность проведения работ по изготовлению запчастей.

Ранее "Роскосмос" заявил о потере в 2020 году 1 млрд рублей прибыли из-за пандемии.

