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Законы, вступающие в силу с 10 октября

Законы, вступающие в силу с 10 октября

Тема: Постановления правительства


21:30  Автор: Ирина Макеева



Постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 года № 1660 «О внесении изменений в Положение о федеральной государственной информационной системе мониторинга деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

Внесенными изменениями установлено, что с помощью информационной системы мониторинга деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг будет проводиться мониторинг качества осуществления функций (оказания услуг), предоставляемых в многофункциональном центре.



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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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