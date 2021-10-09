Законы, вступающие в силу с 10 октября

Тема: Постановления правительства

21:30 Автор: Ирина Макеева

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 года № 1660 «О внесении изменений в Положение о федеральной государственной информационной системе мониторинга деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

Внесенными изменениями установлено, что с помощью информационной системы мониторинга деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг будет проводиться мониторинг качества осуществления функций (оказания услуг), предоставляемых в многофункциональном центре.

208