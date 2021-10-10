17 жителей Оренбуржья скончались от отравления суррогатным алкоголем

Вадим Карасев

Количество пострадавших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области выросло до 33, из них 17 человек скончались. Такие данные были обнародованы на заседании оперативного штаба по ситуации, передает ТАСС.

Министр здравоохранения области Татьяна Савинова в ходе заседания сообщила, что в крови пострадавших найден чистый этанол. В некоторых случаях концентрация вещества превышала смертельную дозу в 3–5 раз. Контрафактная продукция продавалась в основном в Домбаровском и Ясненском районах области.

Следственный комитет возбудил 5 уголовных дел в связи с отравлением граждан по статьям о сбыте товаров, повлекших смерть более двух человек, производстве немаркированной алкогольной продукции и незаконном обороте этилового спирта. Дела объединены в одно производство, в рамках которого уже задержаны три человека: 29-летний житель Орска, 60-летний житель села Акжарского и 47-летняя жительница поселка Красночабанского.

В ходе оперативных мероприятий на территории торгово-закупочной базы в Орске был обнаружен склад, откуда осуществлялся сбыт контрафактной продукции. Во время обыска там были изъяты 1279 пластиковых и стеклянных бутылок с алкоголем объемом 0,5 литра без маркировки. Еще 3 тысячи пустых бутылок, несколько сотен литров спиртосодержащей жидкости и оборудование для производства суррогатного спиртного найдены на территории частного домохозяйства, где местный житель изготавливал контрафактный товар.