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Британские таксисты обвинили систему распознавания лиц Uber в расизме

Британские таксисты обвинили систему распознавания лиц Uber в расизме

Союз независимых работников Британии (IWGB) обвинил систему распознавания лиц агрегатора такси Uber в расизме. 35 водителей лишились своего места из-за перебоев в её работе и чаще всего с проблемами сталкивались азиаты и темнокожие граждане, пишет The Guardian.

По информации союза, Uber постоянно допускает ошибки и не может правильно идентифицировать "не белые" лица, из-за чего их систематически отстраняют от поездок. Один из пострадавших, мужчина из Нигерии, работал на платформу с 2016 по апрель 2021 года. По его словам, с момента регистрации в системе у него отрасли волосы и борода, и приложение перестало его распознавать даже с учётом шрама под глазом.

Теперь профсоюз требует от компании прекратить использовать "расистскую" программу для распознавания лиц и восстановить на работе всех водителей, уволенных из-за ошибок. В 2019 году Microsoft, как разработчик системы признавала, что приложение не так хорошо распознаёт людей азиатской наружности или темнокожих.

"Использование Uber алгоритма распознавания лиц является дискриминационным. Сотни водителей и курьеров, которые работали во время пандемии, потеряли работу без какой-либо надлежащей правовой процедуры или доказательств правонарушений", - сказал генеральный секретарь IWGB Генри Чанго Лопес.

Ранее Ruposters писал, что телепремию "Эмми" обвинили в расовой дискриминации после вручения наград.

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По материалам: uposters.ru

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