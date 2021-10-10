Число умерших в результате отравления алкоголем в Оренбуржье выросло до 29 человек

09.10.2021 17:10

Автор: Кристина Стащенко

Источник: Следственный комитет

Количество погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье увеличилось до 29 человек, кроме того, следователи установили причастность к преступлению новых фигурантов. Об этом сообщает официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Ранее сообщалось о 26 погибших и 28 пострадавших.

«В рамках расследования устанавливаются обстоятельства смерти 29 человек, проживавших в 4 территориальных образованиях Оренбургской области, ряду граждан уже оказана, либо в настоящее время оказывается медицинская помощь», — сообщила Петренко.

Кроме того, установлена причастность к делу новых фигурантов. “К настоящему времени следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции установлены и задержаны девять лиц, в отношении четырех из которых уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу”, — сообщили в СК.

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Сейчас проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к преступлению. Расследование уголовного дела продолжается.

«На территории торгово-закупочной базы в городе Орске по улице Вокзальное шоссе, где ранее был выявлен основной склад хранения, дополнительно обнаружена спиртосодержащая жидкость в 11 металлических бочках объемом в 200 литров», — сообщила Петренко.

Ранее председатель СК Сергей Бастрыкин поручил передать уголовные дела, возбуждённые по фактам отравления людей алкогольной продукцией в Оренбургской области, в Главное следственное управление Следственного комитета.

Ранее сообщалось о задержании шести подозреваемых, среди них — 29-летний житель Орска, организовавший нелегальное производство и сбыт суррогатного алкоголя, а также 60-летний житель села Акжарское и 47-летняя жительница поселка Красночабанский, которые реализовывали товар. Позднее фигурантами дела стали 50-летняя жительница села Джасай, у которой изъяли 132 бутылки со спиртосодержащей жидкостью, и два жителя Орска 35 и 34 лет, родственники основного фигуранта, подозреваемые в причастности к производству и распространению паленой водки.

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Изначально в ходе обыска правоохранители изъяли со склада 1 279 бутылок объёмом 0,5 литра различного наименования. Обнаружено место, где разливали суррогат. В нем были найдены более 3 тысяч пустых пластиковых бутылок и оборудование для производства, разлива и упаковки спиртной продукции.

Следователи объединили в одно производство шесть уголовных дел, открытых по разным статьям: об изготовлении и сбыте небезопасных товаров, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек; о производстве, приобретении, хранении и перевозке немаркированного алкоголя в крупном размере группой по предварительному сговору; о незаконном производстве и обороте алкоголя в крупном размере.

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