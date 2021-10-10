Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Число умерших в результате отравления алкоголем в Оренбуржье выросло до 29 человек

Число умерших в результате отравления алкоголем в Оренбуржье выросло до 29 человек

Число умерших в результате отравления алкоголем в Оренбуржье выросло до 29 человек

09.10.2021 17:10

Автор: Кристина Стащенко


Источник: Следственный комитет



Количество погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье увеличилось до 29 человек, кроме того, следователи установили причастность к преступлению новых фигурантов. Об этом сообщает официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. 

Ранее сообщалось о 26 погибших и 28 пострадавших. 

«В рамках расследования устанавливаются обстоятельства смерти 29 человек, проживавших в 4 территориальных образованиях Оренбургской области, ряду граждан уже оказана, либо в настоящее время оказывается медицинская помощь», — сообщила Петренко. 

Кроме того, установлена причастность к делу новых фигурантов. “К настоящему времени следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции установлены и задержаны девять лиц, в отношении четырех из которых уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу”, — сообщили в СК. 

В Оренбуржье первого обвиняемого по делу о суррогатном алкоголе могут заключить под стражу


Сейчас проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к преступлению. Расследование уголовного дела продолжается. 

«На территории торгово-закупочной базы в городе Орске по улице Вокзальное шоссе, где ранее был выявлен основной склад хранения, дополнительно обнаружена спиртосодержащая жидкость в 11 металлических бочках объемом в 200 литров», — сообщила Петренко.

Ранее председатель СК Сергей Бастрыкин поручил передать уголовные дела, возбуждённые по фактам отравления людей алкогольной продукцией в Оренбургской области, в Главное следственное управление Следственного комитета. 

Ранее сообщалось о задержании шести подозреваемых, среди них — 29-летний житель Орска, организовавший нелегальное производство и сбыт суррогатного алкоголя, а также 60-летний житель села Акжарское и 47-летняя жительница поселка Красночабанский, которые реализовывали товар. Позднее фигурантами дела стали 50-летняя жительница села Джасай, у которой изъяли 132 бутылки со спиртосодержащей жидкостью, и два жителя Орска 35 и 34 лет, родственники основного фигуранта, подозреваемые в причастности к производству и распространению паленой водки.

Нарколог рассказал, как выжить после отравления суррогатным алкоголем


Изначально в ходе обыска правоохранители изъяли со склада 1 279 бутылок объёмом 0,5 литра различного наименования. Обнаружено место, где разливали суррогат. В нем были найдены более 3 тысяч пустых пластиковых бутылок и оборудование для производства, разлива и упаковки спиртной продукции.

Следователи объединили в одно производство шесть уголовных дел, открытых по разным статьям: об изготовлении и сбыте небезопасных товаров, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек; о производстве, приобретении, хранении и перевозке немаркированного алкоголя в крупном размере группой по предварительному сговору; о незаконном производстве и обороте алкоголя в крупном размере.



1888
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Гадание на трефовых картах на удачу
Гадание на трефовых картах на удачу
"Просто симпатия": Шаляпин заявил, что не любил умершую от коронавируса жену
"Просто симпатия": Шаляпин заявил, что не любил умершую от
Власти Калифорнии приравняли тайное снятие презерватива во время секса к изнасилованию
Власти Калифорнии приравняли тайное снятие презерватива во время
Заготавливаем удачу и здоровье на зиму: шепотки и обряды для закруток
Заготавливаем удачу и здоровье на зиму: шепотки и обряды для закруток
Франция предрекла выход Польши из ЕС после атаки Варшавы на Брюссель
Франция предрекла выход Польши из ЕС после атаки Варшавы на Брюссель
Исцеляющая сила кошачьего мурчания
Исцеляющая сила кошачьего мурчания
Верховная рада потребовала гарантий членства Украины в ЕС, остановки СП-2 и больше денег
Верховная рада потребовала гарантий членства Украины в ЕС, остановки
Гороскоп на 2022 год для женщин
Гороскоп на 2022 год для женщин
Таро-прогноз на неделю с 11 по 17 октября 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 11 по 17 октября 2021 года
Каждый десятый мигрант-строитель из Узбекистана поедет трудиться на космодроме "Восточный"
Каждый десятый мигрант-строитель из Узбекистана поедет трудиться на
Британские таксисты обвинили систему распознавания лиц Uber в расизме
Британские таксисты обвинили систему распознавания лиц Uber в расизме
ЕС придумал способ пережить зиму на фоне энергетического кризиса
ЕС придумал способ пережить зиму на фоне энергетического кризиса

Топ на сегодня

Битва платьев: Сиара против Тины Кунаки
Битва платьев: Сиара против Тины Кунаки
Первый Всероссийский форум классных руководителей начал свою работу
Первый Всероссийский форум классных руководителей начал свою работу
Число смертей от отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 26
Число смертей от отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 9 октября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 9 октября 2021 года
"Альфа-Банк" оскорбил людей с лишним весом, назвав "жиробасами"
"Альфа-Банк" оскорбил людей с лишним весом, назвав

Еще по теме

Число смертей от отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 26
СК арестовал двух соучастников нападения на школу в Бурятии
В Оренбуржье число погибших от суррогатного алкоголя возросло до 21
Число погибших от алкосуррогата в Иркутске достигло 58 человек