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Детям прописали дополнительные прививки от полиомиелита

Детям прописали дополнительные прививки от полиомиелита

Тема: Постановления правительства


00:07  Автор: Марина Третьякова



С 18 октября в регионах должна стартовать кампания по дополнительной вакцинации от полиомиелита всех детей в возрасте до пяти лет включительно. Прививки следует сделать всем малышам, которым ранее не вводили такую вакцину или не сделали этого в срок, определённый Национальным календарём прививок. Соответствующее постановление главного санитарного врача вступает в силу 10 октября.

По данным Роспотребнадзора, в этом году вспышки полиомиелита зафиксированы в Афганистане и Пакистане. В марте Всемирная организация здравоохранения сообщала о вспышке этой болезни в Таджикистане, куда вирус попал из Пакистана. Ситуация в бывшей советской республике была квалифицирована как чрезвычайная, сообщало РИА Новости.

Полиомиелит — это тяжелое вирусное заболевание нервной системы, которое может привести к парезу или параличу конечностей. Вылечить его без тяжёлых последствий невозможно. Единственное надёжное средство защиты — вакцинация. Вирус передаётся воздушно-капельным путём. Наибольшему риску заражения подвержены маленькие дети, отмечают эксперты, чаще всего это происходит из-за использования общих игрушек или во время совместных игр. Поэтому вакцинации детей до пяти лет уделяется особое внимание. Чтобы предотвратить вспышку полиомиелита в стране, важно привить против него минимум 95 процентов населения, подчёркивают в Роспотребнадзоре.

Регионам поручили провести дополнительную вакцинацию детей от полиомиелита


Согласно Национальному календарю, первые три прививки от полиомиелита делают ребёнку на третьем, четвёртом с половиной и шестом месяце жизни, затем его ревакцинируют на 18 и 20 месяце. Третья ревакцинация положена в возрасте шести-семи лет.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.



#вакцинация #дети


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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