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Для учёта успеваемости школьников планируют создать федеральную систему

Для учёта успеваемости школьников планируют создать федеральную систему

16:41  Автор: Тамила Аскерова


Источник: ТАСС



Министерство просвещения поддерживает инициативу о создании федеральной электронной системы учёта успеваемости школьников, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на заседании Всероссийского экспертного педсовета. Об этом в воскресенье сообщает ТАСС.

Министр, комментируя выступление одного из участников педагогического совета о частой смене таких систем, обратил внимание, что главным отличием госсистемы будут строгие требования, которые к ней предъявляются.

«Собственно говоря, вот этот определённый зоопарк и вот эта сменяемость, мы должны это прекратить. И решение только может быть одно — это введение федеральной системы, государственной системы», — сказал Кравцов.

Минпросвещения планирует создать экспертный совет при профильном комитете Госдумы


К государственной информационной системе, добавил он, будут предъявляться все требования для минимизации и утечки персональных данных, проникновение в систему и тому подобное.

В минувший вторник Президент России Владимир Путин заявил, что государство должно контролировать информационные ресурсы школ, это в том числе вопрос обеспечения рационального использования данных.

«Что касается информационных ресурсов: я считаю, что школы наши должны пользоваться государственными информационными ресурсами. Это совсем не значит, что мы до минимума должны свести пространство свободы. Совсем нет», — сказал Путин.

Ранее президент поручил внести в законодательство изменения, в соответствии с которыми с 2023 года школы и колледжи при дистанционном обучении смогут использовать только государственные информсистемы.

Кроме того, глава государства поручил обеспечить внесение в законодательство поправок о новых полномочиях Минпросвещения. Министерство будет определять порядок экспертизы содержания и порядок лицензирования образовательных онлайн-платформ, с помощью которых школьники и студенты колледжей и техникумов обучаются на удалёнке.



#школы #дети #технологии

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По материалам: pnp.ru

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