Дженнифер Лопес поддержала Бена Аффлека на премьере фильма "Последняя дуэль" в Нью-Йорке

Вадим Карасев

Вчера в Нью-Йорке состоялась премьера фильма Ридли Скотта "Последняя дуэль". Среди ее гостей были и исполнители главных ролей Бен Аффлек и Мэтт Дэймон, и их возлюбленные. Аффлека пришла поддержать Дженнифер Лопес, а его коллегу и близкого друга — супруга Лучана Барросо.





Бен Аффлек и Дженнифер Лопес









Мэтт Дэймон и Лучана Барросо

На публике 52-летняя Джен и 49-летний Бен не скрывали своих нежных чувств. Пара позировала фотографам в обнимку, много улыбалась и целовалась.

В свет Лопес вышла в обтягивающей юбке Herve Leger с разрезом на ноге и коротком топе с длинными рукавами того же бренда. Наряд подчеркнул подтянутую фигуру звезды и ее упругий пресс.













Для пары этот выход в свет стал вторым после возобновления романа. В прошлом месяце они впервые после воссоединения появились вместе на красной дорожке — влюбленные посетили мировую премьеру "Последней дуэли", которая состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля.

Несмотря на напряженные рабочие графики, Бен и Дженнифер стараются поддерживать друг друга в важные моменты в карьере.

Аффлек своей возлюбленной открыто восхищается и говорит, что она вдохновляет людей по всему миру.

Я в восторге от того, как Дженнифер влияет на мир. Самое большее, что я могу сделать как художник, - это снимать фильмы, которые трогают людей. Дженнифер вдохновила множество людей почувствовать, что у них есть свое место за столом в этой стране. Такого эффекта мало кто добивался в истории, и я никогда не смогу сделать то же самое, но я это поддерживаю, уважаю и восхищаюсь этим,— отмечал он.













Бен Аффлек, Джоди Комер и Мэтт ДэймонМариана Панкина