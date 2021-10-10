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Франция предрекла выход Польши из ЕС после атаки Варшавы на Брюссель

Франция предрекла выход Польши из ЕС после атаки Варшавы на Брюссель

Министр Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что решение Конституционного суда Польши о превосходстве главного документа страны над нормами договоров с ЕС — атака Варшавы на Евросоюз. Впоследствии страна может повторить путь Британии и покинуть объединение.

В эфире BFM-TV Бон назвал происходящее "очень серьезным" и обвинил польскую сторону в целой серии провокаций, направленных против Брюсселя.

Это очень серьезно, это сугубо политическая тема, которая является частью длинного перечня провокаций в отношении Европейского союза... Когда вы подписываете с кем-то контракт и говорите: "Мои собственные правила, которые я устанавливаю, когда захочу и как захочу, весят больше, чем то, что я подписал с вами", — это значит, контракта больше нет.

Дипломат добавил, что сложившаяся ситуация создает "риск фактического выхода Польши из ЕС". У Варшавы нет элементарного уважения к общим правилам прав и свобод ЕС, а следовательно, у Брюсселя нет и не может быть никакого плана по поддержке польского государства.

Накануне, 7 октября, Конституционный суд Польши признал, что некоторые пункты договоров с ЕС не соответствуют Конституции. Иск был внесен премьер-министром Матеушем Моравецким. В Еврокомиссии пообещали предпринять ответные меры.

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По материалам: uposters.ru

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