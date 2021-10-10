Франция предрекла выход Польши из ЕС после атаки Варшавы на Брюссель

Вадим Карасев

Министр Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что решение Конституционного суда Польши о превосходстве главного документа страны над нормами договоров с ЕС — атака Варшавы на Евросоюз. Впоследствии страна может повторить путь Британии и покинуть объединение.

В эфире BFM-TV Бон назвал происходящее "очень серьезным" и обвинил польскую сторону в целой серии провокаций, направленных против Брюсселя.

Это очень серьезно, это сугубо политическая тема, которая является частью длинного перечня провокаций в отношении Европейского союза... Когда вы подписываете с кем-то контракт и говорите: "Мои собственные правила, которые я устанавливаю, когда захочу и как захочу, весят больше, чем то, что я подписал с вами", — это значит, контракта больше нет.

Дипломат добавил, что сложившаяся ситуация создает "риск фактического выхода Польши из ЕС". У Варшавы нет элементарного уважения к общим правилам прав и свобод ЕС, а следовательно, у Брюсселя нет и не может быть никакого плана по поддержке польского государства.

Накануне, 7 октября, Конституционный суд Польши признал, что некоторые пункты договоров с ЕС не соответствуют Конституции. Иск был внесен премьер-министром Матеушем Моравецким. В Еврокомиссии пообещали предпринять ответные меры.