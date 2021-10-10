Гадание на трефовых картах на удачу

Вадим Карасев

Привлечь удачу, предсказать собственное будущее и ответить на волнующие вопросы помогут карты. Гадание на картах трефовой масти поможет обрести уверенность и найти способ привязать к себе удачу.

Гадание на картах — один из самых простых способов найти ответы на важные вопросы. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают узнать о правдивых гаданиях, выполненных с помощью обычных карт. Главное, чтобы колода не была игральной и карты не бывали в чужих руках. В таком случае они запомнят энергетику своего владельца и правдиво ответят на заданные вопросы.

Гадание на удачу

Из колоды карт отбирают трефовую масть, берут их в руки, тасуют и задают вопрос картам: «Карты, правду покажите, о том, как удачу обрести, расскажите». После этого достают одну из карт и сверяются со значением.

6 — удача придет к тому, кто будет принимать самостоятельные решения и не пойдет на поводу сторонних советчиков.

7 — удача будет в руках тех, кто не поддается желанию потратить последнее и учится грамотно распоряжаться финансами.

8 — удача не оставит, если никому не рассказывать о своих планах и заранее не хвалиться полученными результатами.

9 — удача придет в том случае, если не бояться рисковать, однако при этом нельзя доверять случаю — важно тщательно проанализировать риски, чтобы не зайти в тупик.

10 — удача и процветание не за горами, и действовать нужно решительно.

Валет — привлечь удачу получится, если избавиться от общения с токсичными личностями, которые могут доставить множество хлопот.

Дама — удача не заставит себя дать, если не бояться быть инициативными и не теряться в тени конкурентов.

Король — выполняя данные обещания в срок, получится привлечь удачу.

Туз — удача придет, если вовремя завершить запланированное дело и не перекладывать ответственность на посторонних людей.

Гадание на события

Узнать о том, ждет ли удача в определенном деле, помогут карты. Их перетасовывают и задают вопрос: «Ждет ли меня удача в задуманном?». После этого карты поочередно выкладывают, приговаривая: «Шестерка, семерка, восьмерка, девятка, валет, дама, король, туз». Совпадение карты и ее названия и укажет, ждет ли удача в деле.

6 — дело не будет завершено из-за влияния недоброжелателей.

7 — удача не оставит, если ни с кем не делиться планами.

8 — тревожные мысли будут отталкивать удачу.

9 — удача не придет, если пытаться хитростью или обманом привлечь в жизнь благополучие.

10 — привлечь удачу поможет близкий человек.

Валет — большая удача ждет в запланированных делах, если приступать к ним незамедлительно.

Дама — удача ждет тех, кто не суетится и не спешит, выполняя запланированные дела.

Король — удача не покинет, если попросить помощи у близких.

Туз — привлечь удачу получится, если выявить тайных врагов и дать им отпор.