Гороскоп на 2022 год для женщин

Вадим Карасев

2022 год для представительниц прекрасного пола будет довольно благоприятным. Астрологи рассказали, в каких сферах женщин разных Знаков ждут победы, а в каких — разочарования. Старайтесь следовать советам экспертов, чтобы привлечь удачу.

В первую очередь астрологи отмечают, что планеты и звезды, как и главный символ этого года — Водяной Тигр, не против новых знакомств и поисков мужчины мечты. С другой стороны, ночные светила очень хотят, чтобы женщины стали избирательными и осторожными. Перед началом отношений стоит проверять совместимость при помощи китайского гадания.

Женщина-Овен

Прекрасным Овнам астрологи советуют научиться читать знаки судьбы, потому что звезды и планеты постоянно будут посылать им подсказки. При помощи этих подсказок будет гораздо проще понять, в каком направлении стоит дальше двигаться. Ночные светила на стороне женщин-Овнов. Они помогут им стать успешнее в работе и в бизнесе. Их ждут большие прибыли, удачная смена работы и, возможно, открытие нового бизнеса. Вторая половина года прекрасно будет подходить для командировок, смены прописки и места жительства, покупки квартир и домов.

Женщина-Телец

В 2022 году Тельцы прекрасного пола смогут покорить любые вершины и достичь успеха в любом деле. Для этого им необходимо отдавать себя полностью той сфере, которую они изберут для себя самой главной. Удача будет с ними почти всегда, а вот энергии в некоторые периоды года может катастрофически не хватать. Тут на помощь сможет прийти техника под названием «огненный цветок». Женщины-Тельцы будут в ударе, поэтому им важно планировать все дела заранее. Им хватит мотивации и энергии для кардинальной смены обстановки.

Женщина-Близнецы

Женщинам данного Знака в первой половине года удастся укрепить отношения с любимым мужчиной, родителями и родственниками. Чтобы сделать то же самое с друзьями, можно воспользоваться специальными обрядами и талисманами. Начиная с июня можно будет полагаться на проверенных людей. Они смогут указать верный путь в жизни, протянуть руку помощи в трудную минуту, дать правильный совет в сложной ситуации. Лето и осень женщинам-Близнецам лучше не проводить в уединении. Успех будет зависеть от умения действовать сообща.

Женщина-Рак

Начало года для женщин этого Знака будет не самым приятным, но уже к концу февраля все нормализуется, поскольку звезды и планеты активизируются. Это поможет прекрасным Ракам открыть чакры, наполниться уверенностью и внутренней красотой. Весна идеально подойдет для поисков второй половинки, а лето — для финансовой активности и усердной работы. Осенью Раки женского пола могут встретиться с неуступчивостью и агрессией со стороны окружающих. Это нормально, учитывая специфику данного времени года и поведения планет.

Женщина-Лев

У женщин этого Знака ожидается довольно переменчивый год, но не стоит переживать, ведь в периоды большой удачи и хорошего настроения им удастся сделать нечто очень важное для себя и своей семьи. В последний месяц весны и в октябре-ноябре Львам нужно быть предельно осторожными, пользоваться оберегами для дома от сглаза и семейных неурядиц. В общении с окружающими стоит помнить, что первое впечатление о человеке в 2022 году будет самым правильным. В этом плане смело можно прислушиваться к интуиции. Она Львов вряд ли обманет.

Женщина-Дева

Дева — один из трех Знаков Зодиака, с которыми очень тяжело в браке. Женщины этого Знака в 2022 году должны стремиться к компромиссам и не давить лишний раз на своего избранника. Звезды сделают этих женщин чуть менее жесткими и еще более экономными, чем они есть. Экономия на грани с жадностью может надоесть второй половинке и вывести из себя родственников. Астрологи советуют женщинам-Девам относиться к деньгам чуть проще. Если навязывать свое мнение близким и любимому мужчине, безмятежность будет нарушена спорами.

Женщина-Весы

Весам в этом году придется встретить на своем пути некоторые трудности. Они смогут преодолеть любые преграды, но для этого им придется потратить огромное количество сил и энергии. Семь простых способов восстановления биополя помогут Весам быстрее восстанавливаться в такие моменты. Также перед этими женщинами зимой и весной могут вставать сложные дилеммы. Чтобы сделать правильный выбор, им придется советоваться с близкими. Лучшее время для отпуска — середина лета и начало осени.

Женщина-Скорпион

Женщинам этого Знака в 2022 году необходимо избавиться от вредных привычек, разрушающих жизнь. Звезды и планеты помогут им стать лучше, обрести уверенность и силу воли. Первое, о чем стоит помнить всем представительницам этого Знака, — любые проблемы решаемы. Звезды и планеты не будут сталкивать Скорпионов с теми задачами, которые не имеют решения. Главная задача — сохранять оптимистичный настрой и невозмутимость в любой ситуации. В конечном итоге женщины этого Знака получат то, о чем мечтают.

Женщина-Стрелец

Стрельцам необходимо научиться вычислять людей с плохой энергетикой. Три верных признака помогут понять, что лучше обходить того или иного человека стороной. В идеале развить в себе максимальную самостоятельность и достичь самодостаточности. Ночные светила помогут прекрасным Стрельцам сделать все возможное, чтобы те смогли стать сильнее. Астрологи советуют этим женщинам ничего не терять в 2022 году — потерянное уже никогда не вернется. Это касается не только материальных вещей, но и отношений.

Женщина-Козерог

Женщинам этого Знака стоит почаще заниматься энергетической чисткой дома, особенно в сложные и неблагоприятные периоды — например, в январе, марте, августе и декабре. Также астрологи рекомендуют не забывать о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. В 2022 году женщинам этого Знака придется много трудиться для того, чтобы зарабатывать уважение, деньги, получать любовь. Безделье будет стоить Козерогам счастья, а любые затраченные усилия принесут свои дивиденды. Укрепить удачу в начале года поможет смена стиля и внешности.

Женщина-Водолей

Прекрасным Водолеям 2022 год принесет много финансовой удачи. Также эти дамы могут встретить на своем пути богатого и успешного мужчину. Всем, кто находится в отношениях, удастся укрепить их. Не исключено, что на пути появятся и трудности, неприятные люди. Чтобы все плохое обходило Водолеев стороной, им стоит окружить себя бытовыми предметами, обладающими обережными свойствами. Астрологи сообщают, что все самые главные трудности ожидают женщин этого Знака лишь в начале года. Остальное время будет ярким и позитивным.

Женщина-Рыбы

Лето 2022 года будет достаточно динамичным и не во всем приятным. Чтобы меньше нервничать, Рыбы могут воспользоваться специальными практиками. С другой стороны, будут и позитивные периоды — зима и весна. В эти отрезки времени Рыб будет ждать большая удача в любви и финансовой сфере. Можно будет заняться тем, что они давно откладывали. Также можно будет найти для себя новое занятие. Зима и весна прекрасно подойдут для отдыха, смены обстановки, поисков новых увлечений и всесторонней работы над собой.