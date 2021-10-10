Исцеляющая сила кошачьего мурчания

Вадим Карасев

Коты и кошки приносят в дом уют, и их присутствие в доме приносит хозяевам позитивные эмоции. Коты с радостью делятся своей энергетикой, и их мурчание — это не только способ передать благодарность, но и исцеляющая сила.

Люди живут с кошками испокон веков и за столь длительное время научились общаться с пушистыми питомцами, узнавать по их поведению о погоде и о грядущих событиях. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, какой силой обладает мурчание любимого питомца, и как кошки способны исцелять душевные и телесные недуги с помощью этих уютных звуков.

Мурчание создает вибрации на частоте от 20 до 140 Гц, что оказывает положительное влияние на организм. Такие волны благотворно влияют на психику, снижают уровень стресса и даже способны излечить бессонницу, тревожность и снизить панические атаки.Мурлыкающее животное, забравшееся на колени, оказывает седативное влияние, расслабляя и снижая уровень кортизола — гормона стресса.Мурчание животных снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, способствует снижению болевых синдромов и даже облегчает течение мигрени.Мурчание — это способ общения и коммуникации, причем не только с хозяевами, но и с котятами. Мурлыкая, кошка «говорит» о том, что ей комфортно, рядом с ней безопасно, и она готова на контакт.Мурчание кошки оказывает благотворное воздействие на весь организм человека, а также укрепляет его биополе, наделяет его энергией и оптимизмом.