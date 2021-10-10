Качество услуг МФЦ проверит онлайн-система

Тема: Постановления правительства

01:07 Автор: Мария Соколова

Оценивать качество работы многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг будут с помощью специальной информационной системы. Такое постановление правительства вступает в силу 10 октября.

Документ вносит изменения в положение о федеральной государственной информационной системе мониторинга деятельности МФЦ. Теперь с её помощью оценят качество услуг этих центров. Оператором информационной системы является Министерство экономического развития, а финансируют её работу за счет федерального бюджета. Мониторинг ведут во всех регионах, собирая данные о предоставлении услуг в МФЦ и составляя отчеты о том, какую помощь получили граждане. База данных состоит из двух частей: общедоступных сведений о показателях работы МФЦ и пользовательской части, предназначенной для сбора, обработки и хранения информации.





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По данным правительства, в России создано почти 3000 многофункциональных центров и более 10,5 небольших офисов в малонаселенных пунктах. Услугами МФЦ охвачено 96 процентов населения страны. В МФЦ оформляют паспорта, права на недвижимость, материнский капитал, получают услуги в социальной сфере.

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