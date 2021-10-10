Кадыров заставил извиняться за бросок бутылкой в русского бойца на турнире в Чечне

Вадим Карасев

В Грозном на турнире по MMA запустили бутылкой в русского бойца Станислава Власенко. Он уже второй год побеждает на мероприятии местных спортсменов, но на этот раз такой исход показался публике неубедительным.

В 2020 году Станиславу удалось за полминуты нокаутом вывести из строя Арби Агуева. Сейчас он победил Хусейна Халиева, но уже раздельным решением судей. Не все болельщики одобрили такой исход поединка, поэтому в зале поднялся шум.

"Ладно, не шумите, „Мерседесов“ я у вас не прошу", – прокричал Власенко из клетки.

В интервью YouTube-каналу "Разрешите вас перебить" боец рассказал, что когда он выходил, его обрызгали водой и даже бросили в его сторону бутылкой. Узнав об этом, глава республики Рамзан Кадыров заставил хулигана извиняться.

После боя меня повели на осмотр. Кто-то подбегает к перилам трибуны, обливает меня водой. Я поворачиваюсь в его сторону, мы что-то сказали друг другу. А дальше Рамзан Ахматович проявил инициативу и заставил парня извиниться. Он вышел в клетку и извинился. На этом все.

Как сообщал Ruposters, недавно 22-летняя дочь Рамзана Кадырова стала министром культуры Чечни.