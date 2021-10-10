Кадыров заставил извиняться за бросок бутылкой в русского бойца на турнире в Чечне
В Грозном на турнире по MMA запустили бутылкой в русского бойца Станислава Власенко. Он уже второй год побеждает на мероприятии местных спортсменов, но на этот раз такой исход показался публике неубедительным.
В 2020 году Станиславу удалось за полминуты нокаутом вывести из строя Арби Агуева. Сейчас он победил Хусейна Халиева, но уже раздельным решением судей. Не все болельщики одобрили такой исход поединка, поэтому в зале поднялся шум.
"Ладно, не шумите, „Мерседесов“ я у вас не прошу", – прокричал Власенко из клетки.
В интервью YouTube-каналу "Разрешите вас перебить" боец рассказал, что когда он выходил, его обрызгали водой и даже бросили в его сторону бутылкой. Узнав об этом, глава республики Рамзан Кадыров заставил хулигана извиняться.
Как сообщал Ruposters, недавно 22-летняя дочь Рамзана Кадырова стала министром культуры Чечни.