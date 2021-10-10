Как «золотая акция» помогает защищать экономические интересы страны

Ее нельзя купить или продать, но держатель этой ценной бумаги может наложить вето при попытке разбазарить государственное имущество

14:00 Автор: Валерий Филоненко

При приватизации государственных предприятий власти хотят сохранить возможность влиять на их политику, даже не обладая при этом блокирующим пакетом акций. Недавно Минфин внес в кабмин законопроект, позволяющий вводить «золотую акцию» при продаже находящихся в федеральной собственности акций компаний, которые хотя формально и не подпадают в перечень стратегически важных, но по сути таковыми являются. К примеру, аэропорт Внуково или Россельхозбанк. В Совете Федерации и Госдуме пояснили нашему изданию, почему новация пойдет стране на пользу.

Зачем нужна эта акция, не имеющая цены

Далекие девяностые принято хаять за разбазаривание госимущества, при этом мало кто вспоминает о предусмотрительности тогдашних государственных деятелей, которые, несмотря на реформаторский раж, все же не позволили иностранным компаниям на корню скупить российские предприятия у новых частных владельцев. А сделали они это при помощи эффективного и уже апробированного до того в ряде стран механизма — «золотой акции». Такую акцию невозможно купить или продать, она выпускается лишь однажды по распоряжению Правительства, резервируя за государством право накладывать вето на любое, идущее вразрез с интересами страны решение остальных акционеров компании с госучастием.

Впервые «золотая акция» появилась в восьмидесятых прошлого века в Великобритании. Премьер-министр Маргарет Тэтчер при помощи этого простого инструмента решительно и непреклонно защищала общественные и национальные интересы во всех приватизационных процессах. Позже успешной моделью контроля воспользовались многие экономики.

К примеру, «золотая акция» активно применялась в приватизации госпредприятий во Франции, Италии, Сенегала, Малайзии.

В России понятие «золотая акция» впервые было определено в указе Президента РФ от 16 ноября 1992 года «О мерах по реализации промышленной политики при приватизации государственных предприятий». Позже другим указом глава государства закрепил, что Правительство и Госкомимущество вправе менять госпакеты на «золотую акцию».

Следует уточнить, что сама по себе «золотая акция» ничего не стоит, то есть не имеет номинала, а значит, ее невозможно купить или продать на бирже. В отличие от обычных ценных бумаг, не ограниченных эмитентом по сроку обращения на фондовом рынке, «золотая акция» имеет временный статус и выпускается распоряжением Правительства или региональными властями. При необходимости схожим распоряжением она может быть отменена.

Список случаев для применения «золотой акции» предложили расширить

А вот права эта акция предоставляет весьма серьезные: держатель может накладывать вето, если не согласен с решением остальных акционеров в компании с госучастием, пояснил «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Например, в вопросах реорганизации или ликвидации предприятия, поглощения и участия в других предприятиях.

Также государство может осадить акционеров, если те захотят продать, подарить или сдать в аренду имущество стратегически важного для государства предприятия. То есть компания не может совершить любую крупную сделку со своим имуществом без согласия государства или его представителя. Без одобрения держателя «золотой акции» также невозможно внести изменения в устав организации.

Что предлагает Минфин

Согласно действующему закону, решение об использовании «золотой акции» может быть принято при приватизации унитарных предприятий или при принятии решения об исключении открытого акционерного общества из перечня стратегических компаний (утвержден указом Президента РФ) независимо от количества акций, находящихся в госсобственности.

Правительственный проект закона расширяет возможности государства, позволяя вводить «золотую акцию» даже в отношении компаний, не включенных в этот перечень, но имеющих стратегически важное значение для соблюдения национальных интересов и обеспечения нацбезопасности.

Если закон будет принят, то кабмин сможет более эффективно контролировать деятельность компаний с госучастием, пояснил Анатолий Аксаков. Речь, в частности, идет об АО «Международный аэропорт Внуково», АО «Махачкалинский морской торговый порт», ПАО «Ростелеком», АО «Россельхозбанк», АО «Российские ипподромы», АО «Росспиртпром» и других предприятиях.









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А кроме того, Правительство может получить и дополнительный профит. К примеру, во Внуково у Росимущества имеется блокирующий пакет (25 процентов +1 акция). Совет директоров аэропорта в апреле предложил выкупить долю государства за 7,3 миллиарда рублей, сообщает «Интерфакс». Кабмину сегодня деньги нужны, а потому сделка была бы выгодна для обеих сторон.

Но контроль при этом над важным предприятием не должен ослабевать. «Золотая акция» как раз и позволяет удовлетворить интересы сторон в подобной ситуации: государство получает средства, которые направляет на поддержку малоимущих, а предприятие начинает активнее развиваться, частично освободившись от госопеки. Ведь хоть государство и получит привилегию, она все же не дает ее обладателю права стать собственником части АО.

Важный и нужный

Законопроект, который позволяет расширить применение механизма «золотой акции» при сокращении доли госучастия в крупных компаниях, — важный и нужный сегодня, отметил в интервью «Парламентской газете» первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин.

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«Безусловно, я его буду поддерживать. Ведь данная норма позволит государству при использовании меньшего финансового ресурса влиять на принятие решений в компаниях, имеющих для нас как для общества стратегически важное значение в части соблюдения национальных интересов, обеспечения национальной безопасности и развития государства», — пояснил сенатор.

Сергей Рябухин уточнил, что бизнес от этого не пострадает. «Интересы общества и бизнеса не должны расходиться. Тем более что речь идет не о простых компаниях, а о крупных, в которых государство уже имеет свое участие», — отметил парламентарий.

Контроль компаний на практике

В девяностых годах механизм «золотой акции» выполнил свою положительную роль в тех случаях, если государство имело позицию и планы по развитию конкретного предприятия, уточнил Сергей Рябухин.

Сегодня государство может контролировать деятельность важных для него предприятий двумя способами — обладать блокирующим пакетом акций или одной, но «золотой».

Показательным примером владения такой акцией можно назвать историю с «Яндексом». В 2009-м государство передало такую акцию поисковика своему представителю — Сбербанку. С этого момента акционеру «Яндекса», скупившему более 25 процентов его акций, необходимо было заручиться поддержкой кредитной организации. А без ее одобрения сделки ценные бумаги сверх лимита должны были быть проданы на фондовой бирже по рыночной стоимости.

Однако в 2019 году Сбербанк передал «золотую акцию» обратно «Яндексу», упразднив ее действие. Решение приняли после того, как российский поисковик был реорганизован: теперь иностранцы в принципе не могут владеть более 20 процентами его акций.





Ещё ранее, в 2006 году, государство попрощалось с «золотой акцией» и в крупнейших лесопромышленных, горно-обогатительных, металлургических компаниях, биохимических и турбомоторных заводах. Об этом сообщает «Российская газета».

Как показывает практика, до настоящего времени кабмин, обладая правом вето, ни одной «золотой акцией» по назначению так и не воспользовался. Это свидетельствует, по крайней мере, о благоразумии акционеров, которые просто не дали государству повода для вмешательства.

Владелец «золотой акции» имеет право:

- получать уведомление о проведении и сроках общего собрания АО,

- вносить в повестку общего собрания АО изменения,

- принимать участие в общем собрании,

- иметь доступ к любым документам АО,

- накладывать вето на принятие решений, касающихся:

изменений и дополнений в устав АО или утверждения его в новой редакции,изменений размеров уставного капитала АО,реорганизации общества,ликвидации АО, выборе ликвидационной комиссии, утверждении промежуточного и ликвидационного баланса,совершения АО определенных сделок.

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