Каждый десятый мигрант-строитель из Узбекистана поедет трудиться на космодроме "Восточный"

Вадим Карасев

Российские власти намерены привлечь около 10% узбекистанских мигрантов-строителей для строительства объектов на космодроме "Восточный" – об этом сообщил глава Минстроя Ирек Фейзуллин. По словам министра, которые приводит "Интерфакс", на данный момент там требуется около тысячи человек.

"Я сейчас точную цифру не помню, но где-то около одной тысячи человек они заявили на текущий период среди этого пилота (пилотного проекта по привлечению мигрантов – прим.) на 10 тысяч. Там на две организации – и ПСО "Казань", и "Крокус", который ведёт строительство аэропортового комплекса на космодроме", – сказал он.

Файзуллин добавил: крупные организации, традиционно пользовавшиеся услугами иностранных рабочих, уже подали заявки. Сейчас отрабатывается механизм, который позволит продлить проект на 2022 год, если эпидемиологическая ситуация никак не улучшится.

У нас Узбекистан не входит в [единое экономическое] пространство, и поэтому по ним нужно было дополнительный механизм отработать. А по остальным пока указ президента действует.

Как сообщал Ruposters, трудовым мигрантам, работающим в России, разрешат отправлять на родину в долг до 15 тысяч рублей.