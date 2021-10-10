Каждый десятый мигрант-строитель из Узбекистана поедет трудиться на космодроме "Восточный"
Российские власти намерены привлечь около 10% узбекистанских мигрантов-строителей для строительства объектов на космодроме "Восточный" – об этом сообщил глава Минстроя Ирек Фейзуллин. По словам министра, которые приводит "Интерфакс", на данный момент там требуется около тысячи человек.
"Я сейчас точную цифру не помню, но где-то около одной тысячи человек они заявили на текущий период среди этого пилота (пилотного проекта по привлечению мигрантов – прим.) на 10 тысяч. Там на две организации – и ПСО "Казань", и "Крокус", который ведёт строительство аэропортового комплекса на космодроме", – сказал он.
Файзуллин добавил: крупные организации, традиционно пользовавшиеся услугами иностранных рабочих, уже подали заявки. Сейчас отрабатывается механизм, который позволит продлить проект на 2022 год, если эпидемиологическая ситуация никак не улучшится.
Как сообщал Ruposters, трудовым мигрантам, работающим в России, разрешат отправлять на родину в долг до 15 тысяч рублей.