Китам и дельфинам закроют «выезд» за границу

Станет ли временный мораторий на экспорт морских млекопитающих постоянным

00:00 Автор: Олег Дзюба

На ближайшие полгода Россия ввела запрет на продажу за рубеж китов, дельфинов и морских свиней. Как отмечают в кабмине, соответствующее постановление Правительства — одна из мер по защите популяции морских млекопитающих, которые пользуются большим спросом у многочисленных заграничных океанариумов и дельфинариев. На осенней сессии Госдуме нового созыва предстоит рассмотреть несколько законопроектов, с принятием которых появятся новые ограничения, а порой и полный запрет на добычу морских млекопитающих.

Запреты ради спасения

Осенью 2018 года стало известно о «китовой тюрьме» в Приморье, в ней находились 90 белух и 11 косаток, которых должны были продать в иностранные океанариумы. Тогда суд запретил транспортировать или продавать китов, а Следственный комитет возбудил дела о незаконном вылове и жестоком обращении с животными.

Сообщения в СМИ о косатках и белухах, содержавшихся, а скорее сказать, томившихся в жутковатых условиях, вызвали всероссийский скандал. Эти «узники наживы» в конце концов оказались на свободе, и заточение их в какой-то мере не было напрасным, так как незамедлительно был принят ряд мер, призванных исключить повторение подобных инцидентов.

Правительство РФ буквально по горячим следам скандала приняло постановление, жестко регламентирующее условия содержания водных животных вне естественной среды обитания. Так, размеры бассейнов для китообразных по горизонтали должны не менее чем в два раза превышать длину самого крупного животного в бассейне и составлять притом не менее семи метров. Следует предусмотреть глубину не менее чем в 1,5 раза больше длины его постояльцев по крайней мере на четверти площади акватории. Объем воды при условии четырехкратного фильтрования за сутки не может быть менее 200 кубометров для животных до трех метров в длину и не менее 800 кубов для живых существ, выросших до пяти — восьми метров. Бассейн необходимо строить или оборудовать с исключением прямых углов. Для ластоногих предусмотрены сухие площадки рядом с бассейном, призванные в какой-то степени заменить лежбища. Оговорены санитарные требования, условия освещения и состав воды…

Одновременно Правительство разработало и внесло в Госдуму законопроект, одна из поправок которого предусматривает корректировку пункта 6 статьи 15 №191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации». Согласно новому положению, кабмин вправе вводить режимы ограничения или регулирования вплоть до запрещения вылова в целях сохранения отдельных видов морских млекопитающих с учетом международных договоров Российской Федерации. Вторая — более категорична и полностью исключает «промышленное и прибрежное рыболовства в отношении китов, дельфинов и морских свиней».

Правительство одобрило запрет на вылов китов и дельфинов

Пока же законы не приняты, премьер Михаил Мишустин подписал 21 сентября постановление, согласно которому в ближайшие шесть месяцев запрещается вывозить китов и дельфинов из России. Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко уже высказывалась о предстоящем полном исключении вывоза китообразных за рубежи Российской Федерации. Очевидно, что шестимесячный мораторий требуется для необходимых согласований в ЕАЭС.

«Наша задача — сохранение и восстановление всего спектра российского биоразнообразия. Мы должны защитить популяцию морских млекопитающих, которые пользуются большим спросом за рубежом. Их активно используют в сфере развлечений — в океанариумах и дельфинариях», — подчеркнула Виктория Абрамченко в соцсети.

Грустное шоу

«Двигаемся в правильном направлении», — так прокомментировал решение Правительства председатель Комитета Госдумы VII созыва по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в своем Instagram. По его словам, осталось сделать еще один важный шаг: полностью и навсегда запретить вылов морских млекопитающих в так называемых культурно-развлекательных целях, потому что там ни «культуры», ни «развлечений», а по факту тот же скрытый экспорт и контрабанда, а также жестокое коммерческое использование морских млекопитающих.

Такой законопроект подготовила депутат Госдумы VII созыва Светлана Бессараб. Документ, исключающий возможность вылова млекопитающих обитателей водной стихии во всех целях, кроме научных, планируют рассмотреть в осеннюю сессию.

Обратиться к теме защиты дельфинов политика побудила история трех морских зверей, спасенных от браконьеров. Лишь один из них более или менее благополучно освоился в неволе. Отсюда и вопрос: так ли счастливы звери, выступления которых перед курортной публикой кажутся образцом беззаботности и изящества?

Что касается зарубежного опыта в этом вопросе, по данным Бессараб, стационарные и передвижные дельфинарии запрещены на территории 17 государств — членов Европейского союза. В Израиле запрещен импорт дельфинов в развлекательных целях, Швейцария пошла дальше и вообще исключила возможность ввоза живых китообразных. Десятки других государств отказались от использования дельфинов в развлекательных целях. Одна из главных причин в том, что содержание в неволе причиняет дельфинам психические и физические страдания, что ведет к сокращению продолжительности их жизни.





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У нас в этом смысле налицо противоречие между реальностью и требованием Закона «Об ответственном обращении с животными», считает выступающая в поддержку законопроекта директор АНО «Научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей: «Невозможно искусственно создать условия, соответствующие базовым биологическим потребностям китообразных. В так называемых культурно-просветительских целях (а по факту для индустрии развлечений) отлавливают малышей, разлучая их с матерями, — детенышей намного проще транспортировать и дрессировать. Разлука для матери и детеныша — это огромное горе (такое же, как и для людей), ведь у китообразных очень крепкие семейные связи. Цена этому — пребывание в постоянном стрессе, который может привести к серьезным заболеваниям, он также может проявиться и во внезапной агрессии. При этом опасность грозит не только его соседям-сородичам, но и людям».

В оправдание изоляции морских животных от привычной для них естественной среды обитания нередко приводят целебные плюсы, якобы достигаемые от общения детей с дельфинами. Но, по мнению Светланы Бессараб, лечебный эффект, на который ссылаются владельцы дельфинариев, не подтверждается ученым сообществом. Вместе с тем на официальном сайте практически любого дельфинария можно найти услуги плавания, дайвинга и фотоссесий с млекопитающими. Не требует доказательств, что это чистая коммерция.

Как вернуть их в природу?

Острейший и не находящий односложного ответа вопрос: а как быть с животными, которые могут, образно выражаясь, остаться без работы? Многим памятен нашумевший некогда фильм «Рожденная свободной» по книге Джой Адамсон о постепенном приучении привыкшей к изолированной от джунглей львицы к забытому ею образу жизни. Но дельфины не львы, их вернуть к традиционной среде обитания куда сложнее. В пояснительной записке к законопроекту констатируется, что запрет на добычу (вылов) морских млекопитающих в культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных целях сделает невозможным пополнение дельфинариев и морских цирков, а как следствие, к закрытию либо поиску новых направлений деятельности.

У зоозащитников в этой связи множество опасений. По их сведениям, в российских дельфинариях часто происходят незаконные манипуляции с документами, чипами и ротацией дельфинов: например, сокрытие смерти морских млекопитающих, когда погибших животных под теми же документами подменяют на новых, зачастую браконьерски отловленных. Что же касается реабилитации, то единственный пока в мире стационарный центр реабилитации для дельфинов создан в Индонезии. Фактически он является и приютом для китообразных, которым уже не удастся самостоятельно добывать себе пропитание.

Среди тревог, вызываемых двумя законопроектами у разных заинтересованных сторон, заметны опасения, что вероятные в недалеком будущем запреты скажутся на традиционных обычаях народов Севера и Дальнего Востока России. Депутат Бессараб подчеркивает, что ее законопроект никоим образом не затронет привычный для северян и дальневосточников образ жизни. Известно же, что зверобои Чукотки или Камчатки никогда не позволяли себе бездумного уничтожения животных. Любой, кто бывал среди них и наблюдал за морской охотой (и автор этих строк в том числе), не мог не отметить, что аборигенам суровых окраин Евразии от рождения свойствен принцип разумной достаточности. Они добывают именно столько морских зверей, сколько необходимо для жизни.

Возможные сомнения на этот счет развеивает и председатель аграрного комитета Госдумы VII созыва академик РАН Владимир Кашин: «Необходимость сохранения традиционного рыболовства морских млекопитающих для обеспечения традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и рыболовства морских млекопитающих в научно-исследовательских целях не вызывает сомнений».

Вместе с тем политик напоминает, что основная задача добычи морских млекопитающих в учебных и культурно- просветительских целях — это вовлечение разных групп населения в процесс изучения многообразия животного мира, обучение бережному обращению с природой.

«По мнению комитета, вопрос введения дополнительного законодательного регулирования добычи (вылова) морских млекопитающих и их дальнейшего использования должен быть рассмотрен с точки зрения баланса между необходимостью сохранения водных биоресурсов, соблюдения принципов гуманности при обращении с морскими млекопитающими и необходимостью их использования в интересах населения в области медицины, образования, науки», — подчеркнул политик.

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