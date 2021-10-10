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Ксения Собчак попала в смертельное ДТП

Ксения Собчак попала в смертельное ДТП

Журналист и телеведущая Ксения Собчак попала в смертельное ДТП по дороге из Адлера на Красную Поляну. Собчак ехала в автомобиле Mercedes, который "лоб в лоб" столкнулся с Volkswagen.

Как сообщает РЕН ТВ, в результате аварии погибла женщина в Volkswagen, еще два человека пострадали. Знаменитая пассажирка второй иномарки не пострадала – она быстро пересела во вторую машину и покинула место происшествия.

По предварительным данным, картина аварии выглядела так: 40-летний водитель Mercedes при обгоне выехал на "встречку", где и произошло столкновение. Volkswagen, сменив траекторию, столкнулся с микроавтобусом. Все произошло еще накануне, 9 октября около 21:00.

Официально об участии Собчак в ДТП не сообщалось, но водитель Mercedes подтвердил полицейским, что она была в салоне, а затем уехала в аэропорт с еще двумя пассажирами.

NEWSTES писал, что в сентябре Настя Ивлеева поцеловала взасос Ксению Собчак на премьере своего шоу трансвеститов "Королевские кобры". В Сети появилось видео шокирующего поцелуя.

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По материалам: uposters.ru

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