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Ксения Собчак прокомментировала ДТП со своим участием: "Я в ужасе, что погибли люди"

Ксения Собчак прокомментировала ДТП со своим участием: "Я в ужасе, что погибли люди"

Сегодня несколько телеграм-каналов сообщили, что 39-летняя Ксения Собчак вчера попала в ДТП в Сочи, в результате которого погибла 35-летняя женщина. Официальных комментариев от телеведущей и ее представителей некоторое время не поступало. Но пару часов назад Собчак вышла на связь и рассказала о случившемся.

По ее словам, после столкновения она потеряла сознание и получила сотрясение мозга и другие травмы.

У меня сотрясение мозга. У ассистентки тоже. Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину. Моя команда предлагала мне госпитализацию в Сочи. Когда я пришла в себя, было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. Сегодня обследование, так как ушибы внутренних органов и сотрясение,

— объяснила Ксения Собчак в своем телеграм-канале "Кровавая барыня".


Она также добавила, что автомобиль, на котором она ехала, и водитель — не ее. Решение об обгоне он, по ее словам, принял самостоятельно.

Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в зуме, и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда,

— объяснила звезда.

Также Собчак отметила, что, прежде чем уехать, ее помощники узнали, могут ли они как-то помочь пострадавшим.

Мы уехали на другой машине, но предварительно мой директор Кирилл вызвал скорую и сходил посмотреть, можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди,

— отметила она.

Сегодня утром в инстаграме Ксении Собчак появился пост, в котором она рассказывала о своих трех правилах счастья. Его появление она объяснила тем, что его "забыли снять".

Пост в инстаграме с утра вышел с отложки, его забыли снять,

— заключила она.


Напомним, что автомобиль, в котором ехала Ксения Собчак, во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. Его 35-летняя пассажирка скончалась на месте от полученных травм. Водителя Volkswagen и еще одну пассажирку госпитализировали. Буквально пару часов назад стало известно, что она умерла в больнице. Водитель Volkswagen находится в тяжелом состоянии.



Мариана Панкина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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