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Лучшие обряды на закрытие дачного сезона: ритуалы на удачу и достаток

Лучшие обряды на закрытие дачного сезона: ритуалы на удачу и достаток

Завершение дачного сезона — важное мероприятие для тех, кто увлечен выращиванием фруктов, овощей и ягод. Специалисты в области биоэнергетики рекомендуют превратить закрытие дачного сезона в ритуал по привлечению удачи и финансового благополучия.


Испокон веков люди пользовались заговорами и обрядами, чтобы вырастить хороший урожай и не остаться без запасов на зиму. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют воспользоваться мудростью прежних поколений, чтобы завершить дачный сезон привлечением в жизнь удачи и достатка на весь сезон холодов.

Обряд на удачу в конце дачного сезона

Завершая дачный сезон, сжигают мусор или утилизируют его в компостные ямы. Эти действия можно превратить в ритуал, приговаривая: «Неудачи сжигаю, проблем больше не знаю. Как потрудился, так и плоды своей работы пожинаю, удачу к себе привлекаю».

Слова заговора можно проговаривать и во время уборки дачного домика или участка, а также выбрасывая ненужный мусор, испорченный инвентарь и пришедшую в негодность одежду.

Обряд на достаток в конце дачного сезона


Дом будет полной чашей, а финансы не будут утекать сквозь пальцы, если поделиться собранным урожаем от чистого сердца. Многие дачники сажают больше, чем могут съесть или переработать на заготовки, и урожай может привлечь в жизнь достаток, если поделиться малой его частью. Передавая урожай, про себя приговаривают: «От чистого сердца отдаю, взамен ничего не прошу. Как я добро сделаю, так и ко мне деньгами вернется».

Если урожая недостаточно, то попросить достатка можно у самой земли. Заговор в этом случае произносят такой: «Земля меня одарила, и я ей помогу, запасы ее восполню, от души отблагодарю. Щедро земля меня одарит, на зиму без достатка не оставит».

Обряд на закрытие дачного сезона

Завершая работы в садах и огородах, можно запросто привлечь деньги и удачу в жизнь. Для этого у каждой пустой грядки останавливаются, бросают на нее щепотку сахара и произносят: «Сахаром деньги приманю, достаток в дом привлеку». После этого земле кланяются в пояс и благодарят ее за выращенные дары.

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По материалам: dailyhoro.ru

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