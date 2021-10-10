Лунный день сегодня 10 октября 2021 года

Вадим Карасев

Наше будущее во многом зависит не только от нас самих, но и от влияния Луны. Рекомендации астрологов помогут вам настроиться на одну волну с лунной энергетикой и достичь поставленных целей.

Астрологи советуют сегодня не пускать рабочие или домашние дела на самотек. Слишком переживать насчет проблем тоже не стоит. Астрологи советуют всем нам сегодня избавиться от обид и перестать злиться. До добра это точно не доведет.

Фаза Луны: растущая Луна, преходящая в созвездие Стрельца, настраивает на выполнении приятных дел и развлечениях. Это хорошая новость, учитывая, что для большинства людей воскресенье является выходным днем. 4 лунный день требует от нас легкости. Именно такой подход поможет быть эффективнее при решении злободневных вопросов.

Магнитные бури 10 октября: метеорологи не прогнозируют повышенной солнечной активности, а значит, дополнительных сложностей этот день никому не принесет.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

выход в свет, культурные мероприятия;общение с близкими;физическая активность;покупки.продажа недвижимости;авантюры;нежелание искать компромиссы.

Луна постепенно набирает силу. В связи с этим эксперты сайта dailyhoro.ru советуют посвятить себя домашним делам. Стрелец хочет, чтобы люди обновляли свой дом, делали ремонт, переставляли мебель, покупали что-то новое. Это поможет привлечь больше удачи в будущем и поднять настроение сейчас. Сегодня идеальный день для генеральной уборки, очищения пространства от мусора. Можно также постараться довести до завершения то, до чего никак не доходили руки на неделе.

Что надеть в это воскресенье

Приветствуются талисманы, сделанные своими руками. Хорошее дополнение к ним — золотые украшения, несущие в себе энергию стихии Огня. Сегодня люди будут комфортно себя чувствовать в одежде красного, оранжевого или желтого цвета. Если остановить выбор на вещах из воздушных и свободных материалов, то возрастут шансы на творческие и любовные успехи.

Из камней-талисманов самыми лучшими станут турмалин, янтарь, тигровый глаз. Первый окажет поддержку в принятии сложных решений. Янтарь не даст унынию и лени поглотить вас. Тигровый глаз обострит интуицию.

Финансы и работа 10 октября

Луна дает зеленый свет для решительных и смелых действий. Можно осуществлять дорогостоящие покупки, вкладывать средства в бизнес и обучение чему-то новому. Если для вас это рабочий день, немного хитрости в сочетании с обаянием и проницательностью станет идеальным рецептом для реализации всех планов.





Если вы отдыхаете сегодня, потратьте немного денег на себя. Купите себе что-нибудь из одежды или посетите интересное место. Астрологи отмечают, то полезно тратить средства на покупку и починку автомобиля. Также можно покупать билеты на самолет, поезд, автобус.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В период влияния Стрельца люди подсознательно хотят уйти от всего, что портит настроение. И сегодня это правильное решение, ведь завтра понедельник. Нужно как следует отдохнуть и забыть про неурядицы. Очень важно сохранять внутреннее спокойствие. В этом вам помогут любимые занятия и медитации на успокоение нервов.

Что касается физической активности, то при желании можно заниматься танцами, спортом, больше ходить пешком, посещать бассейн. Можно делать все, что требует большого расхода сил, — главное, чтобы вам это нравилось.

Любовь и общение в 4 лунный день

Астрологи отмечают, что в этот день все можно решить словом, а не кулаками. Пока Луна растет в Стрельце, не стоит тратить энергию на конфликты и конкуренцию. Гораздо продуктивнее вести конструктивный диалог со всеми: с клиентами, начальством и коллегами, с близкими, друзьями и второй половинкой.

В эту субботу астрологи советуют уделить время семье, друзьям и любимому человеку. Это придаст сил и энергии. Эффект усилится, если получится всем вместе выйти в свет и посидеть в каком-нибудь красивом месте. Постарайтесь избегать назревающих конфликтных ситуаций. Отрицательные эмоции сейчас ни к чему.